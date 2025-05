Thailand erstes asiatisches Land mit FIFA-Arena-Minifeld

FIFA-Arena-Minifeld an der Schule Bodindecha (Sing Singhaseni) in Bangkok eröffnet

Thailand erstes asiatisches Land bei der FIFA-Arena-Initiative zur Schaffung von 1000 Minifeldern für Kinder auf der ganzen Welt

FIFA-Präsident Gianni Infantino mit Versprechen vieler weiterer Minifelder, während FAT-Präsidentin Nualphan Lamsam von wichtigem Schritt für thailändische Kinder und Jugendliche spricht

Thailand hat als erster asiatischer FIFA-Mitgliedsverband ein Minifeld im Rahmen der FIFA-Arena-Initiative eröffnet, die für Kinder rund um den Globus 1000 neue Minifelder schaffen soll.

FIFA-Präsident Gianni Infantino wird die FIFA-Arena-Initiative vor dem FIFA-Kongress in Asunción (Paraguay) offiziell lancieren, wenn er selbst ein neues Minifeld einweiht und damit sein Versprechen einlöst, das er beim Gipfel für nachhaltigen Sport im Juli 2024 in Paris abgegeben hat.

Mit dem ersten weltweit fertiggestellten FIFA-Arena-Minifeld hat Thailand ein Projekt wirklich zum Leben erweckt, das das Leben von Millionen von Kindern verändern wird, wie Gianni Infantino in einer Videobotschaft betonte, die bei der Einweihungsfeier an der Schule Bodindecha (Sing Singhaseni) in Bangkok eingespielt wurde.

Zudem merkte er an: „Sie sind einer der Ersten weltweit und die Ersten in Asien. Viele weitere werden folgen.“

Der FIFA-Präsident gratulierte zudem dem thailändischen Fussballverband (FAT) und dessen Präsidentin „Madam Pang“ Nualphan Lamsam für das Engagement für dieses wegweisende Projekt in Thailand, das noch für ein weiteres Minifeld an der Schule Don Mueang Chaturachinda in Bangkok ausgewählt wurde.

Neben Madam Pang waren bei der Einweihung auch FIFA-Ratsmitglied Mariano Araneta, FAT-Generalsekretär Ekapol Polnavee, Kanyaphat Kanphuwanan, Direktorin der Schule Bodindecha (Sing Singhaseni), und Sanjeevan Balasingam, FIFA-Regionaldirektor für Asien und Ozeanien, bei der Einweihung zugegen. Das neue, international normierte Minifeld besteht aus langlebigem Kunstrasen und hält damit einer hohen Nutzung stand.

„Wir wollen den thailändischen Fussball in jeder Hinsicht weiterbringen, vor allem indem wir Kindern und Jugendlichen Zugang zu Fussballplätzen bieten. So fördern wir bereits auf Jugendstufe in jeder Region Thailands die Qualität und die Breite der Spieler“, sagte Madam Pang. „Wir danken der FIFA, dass sie Thailand im Wissen darum, dass wir Kinder und Jugendliche schätzen, für die FIFA-Arena-Pilotphase ausgewählt hat.“

„FIFA-Arena ist ein weiteres Projekt, das Kindern und Jugendlichen einen besseren Zugang zum Fussball bietet, und entspricht damit der Zielsetzung der FIFA zur Förderung und Weiterentwicklung des Kinderfussballs“, fügte die FAT-Präsidentin hinzu. „Die ist ein wichtiger Schritt, damit Kinder und Jugendliche Fussball spielen und sich technisch weiterentwickeln können. Es ist ein gutes Projekt für die FIFA und unterstützt zudem die wichtigsten Ziele des thailändischen Fussballverbands. Sowohl die FIFA als auch Thailands Jugend werden direkt und indirekt davon profitieren.“