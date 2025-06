Al Ain FC und Auckland City FC für historisches Turnier in den USA gelandet

Zweifacher AFC-Champions-League-Sieger als erstes Team in der Stadt seines Trainingsquartiers eingetroffen

Trainingslager des Auckland City FC in Philadelphia zur Vorbereitung auf die spektakuläre Klub-WM, an der erstmals 32 Teams teilnehmen

Turnierauftakt am 14. Juni 2025 in Miami, Finale am 13. Juli 2025 in New York/New Jersey

Der Al Ain FC landete am frühen Mittwochmorgen auf dem internationalen Flughafen Washington Dulles und bezog als erstes der 32 für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ qualifizierten Teams sein Trainingsquartier für das mit Spannung erwartete Turnier, das in weniger als zwei Wochen beginnt.

„Für mich und den Klub ist es fantastisch, hier zu sein“, sagte der portugiesische Torwart Rui Patrício, der erst wenige Tage zuvor bei Al Ain unterschrieben hatte, um bei der ersten Ausgabe der neuen FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ dabei sein zu können. „Es ist eine grossartige Erfahrung, gegen diese grossen Klubs anzutreten. Wir freuen uns sehr auf das Turnier.“

Bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ sind 32 Spitzenteams aus allen sechs Konföderationen am Start. Auf dem Programm stehen insgesamt 63 Spiele in elf Städten (Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Los Angeles, Miami, Nashville, New York/New Jersey, Orlando, Philadelphia, Seattle und Washington, D.C.). Höhepunkt ist das Finale am Sonntag, 13. Juli, im MetLife-Stadion in New York/New Jersey, bei dem der Klubweltmeister gekürt wird.

Der Al Ain FC, der schon in der Vergangenheit bei FIFA-Wettbewerben brilliert hat, bereitet sich im Washingtoner Vorort Alexandria (Virginia) auf sein Auftaktspiel in der Gruppe G vor. Am 18. Juni trifft der Klub aus den VAE im Audi Field auf den Juventus FC und vier Tage später in Atlanta auf Manchester City. Am 26. Juni kehrt das Team von Vladimir Ivić für das letzte Gruppenspiel gegen den Wydad AC in die US-Hauptstadt zurück.

Patrício sagte, er und seine Mannschaftskameraden freuten sich zwar, in Washington zu sein, die volle Konzentration gelte aber den bevorstehenden Aufgaben.

„Natürlich möchten wir auch die Stadt und das Land entdecken. In erster Linie sind wir aber hier, um Fussball zu spielen“, erklärte Patrício.

Auch der Auckland City FC ist in den USA angekommen. Ehe der Sieger der OFC Champions League aber sein Trainingsquartier in Chattanooga (Tennessee) bezieht, bestreitet er am 9. Juni in Washington, D.C. ein Freundschaftsspiel gegen den Al Ain FC. Noch vor diesem Duell misst sich der Klub aus Neuseeland zur Vorbereitung auf seine Gegner in der Gruppe C mit Philadelphia Union.

Bis zum 14. Juni treffen täglich weitere für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ qualifizierte Teams in den USA ein.

Die bahnbrechende FIFA Klub-Weltmeisterschaft, an der Topteams aus 20 verschiedenen Nationen teilnehmen, beginnt am Samstag, 14. Juni, im Hard-Rock-Stadion in Miami mit dem Duell zwischen Lionel Messis Inter Miami CF und CAF-Champions-League-Rekordsieger Al Ahly FC.

Die Fans sollten sich ihre Tickets für die Klub-WM rasch auf FIFA.com/tickets sichern. Hospitality-Pakete mit Tickets sind auf FIFA.com/hospitality erhältlich.