Aitana Bonmatí und Ousmane Dembélé die Besten bei „The Best FIFA Football Awards™ 2025“

Spanierin Aitana Bonmatí vom FC Barcelona zum dritten Mal in Folge mit „The Best – FIFA-Weltfussballerin“ ausgezeichnet

Franzose Ousmane Dembélé von Paris Saint-Germain von FIFA-Präsident Gianni Infantino bei Galadiner in Doha (Katar) als „The Best – FIFA-Weltfussballer“ geehrt

Bekanntgabe der Gewinner bei einer Zeremonie mit Starbesetzung in Lusail (Katar)

Die Spanierin Aitana Bonmatí wurde bei einer besonderen Veranstaltung am Dienstag in Doha (Katar) zum dritten Mal in Folge als „The Best – FIFA-Weltfussballerin“ geehrt, während der Franzose Ousmane Dembélé die Auszeichnung für „ The Best – FIFA-Weltfussballer“ erhalten hat.

Die Mittelfeldspielerin des FC Barcelona wurde für ein weiteres herausragendes Jahr mit Verein und Nationalteam ausgezeichnet. Sie ist damit die erste Spielerin, die den Titel dreimal in Folge gewonnen hat.

„Ich bin so glücklich und stolz auf meine dritte Auszeichnung als Weltfussballerin. Ich danke all den Menschen, die für mich gestimmt haben – Spielerinnen, Trainerinnen und Fans“, sagte Bonmatí in einer Videoansprache. „Das Beste an dieser Auszeichnung ist, dass Spielerinnen wie ich und Trainerinnen, gegen die ich spiele, für mich gestimmt haben. Es gibt nichts Schöneres.“

Ousmane Dembélé war der überragende Akteur in einer Traumsaison für Paris-Saint Germain mit dem Gewinn des französischen Pokalwettbewerbs, dem 13. Meistertitel und einem historischen ersten Triumph in der UEFA Champions League sowie Rang zwei bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™.

„Zunächst einmal danke ich allen meinen Teamkollegen. Es zeigt sich, dass sich harte Arbeit auszahlt. Es war ein fantastisches Jahr – sowohl für mich persönlich als auch für das Team”, sagte der 28-Jährige, nachdem ihm FIFA-Präsident Gianni Infantino den Preis bei einem Galadiner in Doha (Katar) überreicht hatte. Am Mittwoch trifft er mit Paris Saint-Germain im Finale des FIFA-Interkontinental-Pokals Katar 2025™ auf den CR Flamengo.

„Ich bedanke mich auch bei meiner Familie, die immer für mich da war, bei Paris Saint-Germain, wo ich ein fantastisches Jahr hatte, beim Präsidenten, seinen Mitarbeitern und allen, die beim Verein arbeiten, sowie bei Luís Campos. Ich danke auch Ihnen, Herr Präsident. Sie schreiben mir immer zum Geburtstag, worüber ich mich sehr freue. Ich hoffe, nächstes Jahr wieder hier zu sein.“

Wie bei den beiden anderen Hauptkategorien wurden auch die Gewinner von „The Best – FIFA-Welttrainer – Männer“, „The Best – FIFA-Welttrainer – Frauen“, „The Best – FIFA-Welttorhüter“ und „The Best – FIFA-Welttorhüterin“ in einer Abstimmung gekürt, in der die Stimmen der Fans, der Kapitäne und Trainer aller Männer- und Frauennationalteams sowie von Medienvertretern zu gleichen Teilen gewichtet wurden.

Sarina Wiegman erhielt die Auszeichnung als „The Best – FIFA-Welttrainer – Frauen“, nachdem sie mit England zum zweiten Mal in Folge die UEFA-Frauen-Europameisterschaft gewonnen hatte.

„Die Trainerin der Lionesses meinte dazu: „Das ist etwas ganz Besonderes. Ich fühle mich echt geehrt. Dieser Preis sagt viel über die Teams aus, mit denen ich gearbeitet habe – welch unglaubliche Reise wir zusammen erlebt haben. Hoffentlich geht es so weiter.“

Auf die Frage, welches Gefühl ihr die Auszeichnung am meisten vermittelt habe, antwortete Sarina Wiegman: „Ehre. Das sagt einfach alles über die Mannschaft. Ohne sie kommt man nicht weit. Das ist das Schöne am Teamsport: Wenn man so viel Talent hat und alle an einem Strang ziehen, kann man viel erreichen. Was mich so glücklich macht, ist, dass man sieht, wie alle, die Spielerinnen und der Stab, ihr Bestes geben und wir deshalb erfolgreich sind.“

Für seine überragende Saison mit Paris Saint-Germain wurde derweil Luis Enrique als „The Best – FIFA-Welttrainer – Männer“ ausgezeichnet.

Der Preis „The Best – FIFA-Welttorhüterin“ ging an Hannah Hampton, die Chelsea mit ihren sagenhaften Paraden zum nationalen Triple geführt hatte. Ebenso phänomenal war ihre Leistung im englischen Nationalteam, vor allem bei den beiden Siegen im Elfmeterschiessen auf dem Weg zum EM-Titel.

Bei der Entgegennahme ihrer Auszeichnung meinte sie: „Vielen Dank an alle, die für mich gestimmt haben. Ich schätze das sehr und es bedeutet mir wirklich viel. (Danke) an Sarina (Wiegman) und Sonia (Bompastor) für ihr Vertrauen in mich. Sowohl im Verein als auch in der Nationalmannschaft haben wir so viel erreicht, und es gibt noch so viel, was wir gewinnen können.“

Sie fügte hinzu: „Den Fans, sowohl im Verein als auch in der Nationalmannschaft, möchte ich sagen, wie wichtig ihre Unterstützung ist. Sie feuern uns bei jedem Spiel lautstark und voller Stolz an. So haben wir eine grössere Chance auf den Sieg. Vielen Dank dafür.“

Der Preis „The Best – FIFA-Welttorhüter“ 2025 ging an den italienischen Nationaltorwart Gianluigi Donnarumma, der vor seinem Wechsel zu Manchester City im Sommer mit seinen Paraden massgeblichen Anteil an Paris Saint-Germains Titelreigen hatte.

Er meinte: „Danke euch allen. Es ist echt eine Ehre, diesen Preis zu bekommen. Ich bin total glücklich. Ich hoffe, dass ich so weitermachen und noch mehr erreichen kann. Nochmals vielen Dank an alle. Es ist eine wirklich schöne Auszeichnung. Vielen Dank.“

Die schönsten Tore im Frauen- und Männerfussball wurden gleichermassen von den Fans und einer Gruppe von FIFA-Legenden gekürt.

Der zum zweiten Mal vergebene FIFA-Marta-Preis ging an Lizbeth Ovalle für ihren akrobatischen Treffer für Tigres in der mexikanischen Liga MX Femenil. Gewinner des FIFA-Puskás-Preises ist Santiago Montiel von Independiente für dessen Fallrückzieher in der argentinischen Primera División.

Der Gewinner des FIFA-Fanpreises wurde von den Nutzern von FIFA.com gewählt. 2,7 Millionen Stimmen – Rekord – gingen an die Fans des irakischen Klubs Zaxo SC, die die Welt mit einer Aktion vor einem Ligaspiel gegen den al-Hudod SC im Mai 2025 berührt hatten. Damals hatten Tausende Fans Plüschtiere auf das Spielfeld geworfen, die danach eingesammelt und an kranke Kinder gespendet wurden.

Dr. Andreas Harlass-Neuking wurde von einer Fachjury zum Gewinner des FIFA-Fairplay-Preises gewählt. Der Teamarzt des SSV Jahn Regensburg in Deutschland hatte bei einem Spiel der 2. Bundesliga gegen den 1. FC Magdeburg auf die Tribüne einen Fan reanimiert und ihm so das Leben gerettet.

Zahlreiche Fans beteiligten sich wiederum an der Abstimmung über „The Best FIFA Männer 11“ und „The Best FIFA Frauen 11“ und konnten für beide Teams aus einer Liste mit 77 Nominierten auswählen. Ihre Stimmen sowie die Stimmen einer Expertengruppe zählten zu je 50%.

Neben Aitana Bonmatí stehen noch fünf weitere Spielerinnen des FC Barcelona in „The Best FIFA Frauen 11“, während Paris Saint-Germain neben Dembélé noch mit weiteren vier Spielern in „The Best FIFA Männer 11“ vertreten ist.

The Best FIFA Frauen 11 2025: Hannah Hampton (Chelsea/England), Irene Paredes (Barcelona/Spanien), Lucy Bronze (Chelsea/England), Ona Batlle (Barcelona/Spanien), Leah Williamson (Arsenal/England), Aitana Bonmatí (Barcelona/Spanien), Clàudia Pina (Barcelona/Spanien), Patri Guijarro (Barcelona/Spanien), Alessia Russo (Arsenal/England), Alexia Putellas (Barcelona/Spanien), Mariona Caldentey (Arsenal/Spanien)

The Best FIFA Männer 11 2025: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain, jetzt Manchester City/Italien), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain/Marokko), Willian Pacho (Paris Saint-Germain/Ecuador), Virgil van Dijk (Liverpool/Niederlande), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain/Portugal), Jude Bellingham (Real Madrid/England), Pedri (Barcelona/Spanien), Vitinha (Paris Saint-Germain/Portugal), Cole Palmer (Chelsea/England), Lamine Yamal (Barcelona/Spanien), Ousmane Dembélé(Paris Saint-Germain/Frankreich).

Die einzelnen Abstimmungsergebnisse, einschliesslich der Gesamtpunkte jedes Nominierten sowie der vollständigen Liste der Stimmen der Kapitäne und Trainer der Nationalteams sowie der Medienvertreter, sind unten zu finden (Abstimmungsergebnisse durch Anklicken des Preises einsehbar):

Jurymitglieder