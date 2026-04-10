Delegation der AIPS besucht Home of FIFA im schweizerischen Zürich

Medienvertreter beim Besuch auch über die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ informiert

FIFA-Medienteam erhält AIPS-Auszeichnung für beste Presseeinrichtungen

Zusammenarbeit zwischen FIFA und AIPS im Rahmen des Young Reporters Programme

Mitglieder der Association Internationale de la Presse Sportive Der Besuch der AIPS im Home of FIFA im schweizerischen Zürich stand ganz im Zeichen der langjährigen Zusammenarbeit zwischen den beiden Organisationen.

Er fand am Vorabend des 88. AIPS-Kongresses statt, der im schweizerischen Lausanne abgehalten wird. Für viele der Delegierten war der Besuch jedoch mehr als nur ein Geschäftstreffen. Er bot auch die Gelegenheit, am Hauptsitz des Weltverbands einen Einblick in die Geschichte und die Abläufe dieses Sports zu gewinnen.

Der FIFA-Präsident Gianni Infantino hiess die Delegation in einer Videobotschaft aus Istanbul willkommen: „Ich möchte Ihnen für die grossartige Arbeit danken, die Sie leisten, damit wirklich alle Menschen diese Leidenschaft für den Fussball erleben können. Denn nicht jeder hat die Möglichkeit, diese Emotionen vor Ort zu geniessen“, sagte er.

Die Delegierten der AIPS wurden im Home of FIFA zudem persönlich von FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström begrüsst, während Gianni Merlo, der Präsident der AIPS, betonte, wie wichtig es sei, dass seine Mitglieder die internen Abläufe des Weltverbands verstehen.

„Wir sind hier, weil ich davon überzeugt bin, dass dies eine grossartige Erfahrung für alle unsere Mitglieder sein wird. Jeder soll aus erster Hand erfahren, wie die FIFA funktioniert, was sie ist und wie sie arbeitet“, so Merlo.

„Wir schätzen und respektieren die wichtige Arbeit der Medien“, betonte Bryan Swanson, FIFA-Direktor für Medienarbeit, gegenüber den Delegierten. „Uns ist klar, dass Sie über unsere Aktivitäten berichten müssen, und wir tun unser Möglichstes, um Sie dabei zu unterstützen, sei es bei unseren Turnieren und Veranstaltungen oder anderswo. Wir bitten lediglich um eine faire und objektive Berichterstattung.“

Die Vizepräsidentin der AIPS, Zsuzsa Csisztu, und der Vizepräsident von AIPS Europe, György Szöllősi, überreichten den „AIPS Best Press Facilities Award“ für das Jahr 2025 an die Abteilung „Event Media Operations & Services“ der FIFA für die Pressearbeit während der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ in den USA.

Ivan Pasquariello, Senior Media Operations and Services Manager bei der FIFA, nahm die Auszeichnung im Namen seines Teams entgegen.

Laut der kenianischen Journalistin Evelyn Watta, die ebenfalls Vizepräsidentin der AIPS ist, sei der Besuch sehr emotional gewesen.

AIPS media delegation visits Home of FIFA in Zurich 03:16

„Für mich war dieser Besuch wie eine Art Heimkehr oder die Erfüllung eines Traums, denn als Sportjournalistin das Zuhause des Fussballs kennenzulernen, ist einfach einzigartig – schliesslich ist diese Sportart weltweit am beliebtesten. Es ist einfach grossartig, die Zentrale des Fussballs zu besuchen und dort einen Einblick in die Geschichte des Sports und der Organisation zu erhalten“, sagte sie.

„Selbstverständlich dreht sich dieses Jahr alles um die WM. Deshalb wollen wir einen Überblick darüber bekommen, was in Mexiko, Kanada und den USA auf uns zukommt“, fügte Watta hinzu. „Diese Informationsveranstaltung war wirklich sehr hilfreich und kam genau zur richtigen Zeit, denn es sind nur noch knapp zwei Monate, bis die Endrunde auch für uns beginnt. Daher war es sehr gut, noch einmal alle Details durchzugehen. Für mich war das wirklich sehr aufschlussreich.“

Der AIPS-Kongress erwartet 112 nationale Verbände und somit eine neue Rekordbeteiligung. Viele der Delegierten sind auch bei einem Freundschaftsspiel im Estádio Pelé dabei, das direkt neben dem Home of FIFA stattfindet.

Besuch der AIPS im Hauptsitz der FIFA im Vorfeld des AIPS-Kongresses 2026 Previous 01 / 07 FIFA President Gianni Infantino welcomed the delegation via a video message 02 / 07 A fantastic atmosphere at FIFA headquarters during a football match played during the visit of the AIPS delegation 03 / 07 Group photo of the AIPS media delegation during their visit to FIFA headquarters in Zurich, Switzerland. 04 / 07 AIPS Vice-President Zsuzsa Csisztu and AIPS Europe Vice-President György Szöllősi presented AIPS Best Press Facilities Award for 2025 to FIFA Event Media Operations & Services 05 / 07 A fantastic atmosphere at FIFA headquarters during a football match played during the visit of the AIPS delegation 06 / 07 The AIPS delegates were greeted by FIFA Secretary General Mattias Grafström at the Home of FIFA 07 / 07 A group photo during the AIPS visit to FIFA event Next

Seit langem arbeiten der Weltverband und die AIPS gemeinsam am Young Reporters Programme, das Merlo als „das Kronjuwel“ bezeichnet.

Seit 2011 bietet diese Initiative der nächsten Generation von Sportjournalisten die Möglichkeit, von Mentoren zu lernen und praktische Erfahrungen zu sammeln. Im vergangenen Jahr berichteten insgesamt 13 junge Reporter bei der FIFA U-20-Weltmeisterschaft Chile 2025™ über das Turnier. Die Teilnehmer erhielten an der Universidad de las Américas in Santiago eine journalistische Schulung sowie Workshops, in denen sie erfuhren, wie man sich in Mixed Zones und auf Pressetribünen zurechtfindet und für Berichte recherchiert.