14 neue Teamquartier-Optionen für WM 2026

Nach der ersten und der zweiten Ausgabe, die im Juni bzw. November 2024 veröffentlicht wurden, umfasst die aktuelle Liste 14 neue Teamquartier-Optionen, drei davon an den WM-Spielorten und elf in anderen Städten, die aber alle gut an die Spielorte des historischen Turniers angeschlossen sind.

An den WM-Spielorten stehen in Guadalajara (Mexiko) sowie Dallas – Mansfield und New York/New Jersey (USA) neue Optionen zur Auswahl. Angesichts der Dimension dieses inklusiven Turniers wurden ausserdem Optionen in Querétaro und Torreón in Mexiko sowie Boca Raton, Greenbrier County, Myrtle Beach, Oklahoma City (zwei), Portland, Santa Barbara (zwei) und State College in den USA hinzugefügt.