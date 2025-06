Vergabe der Medienrechte für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2023™ in Polen

Die FIFA hat die polnischen Exklusivrechte für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ an die Nordic Entertainment Group (NENT Group) vergeben. Die NENT Group wird damit auf ihrer polnischen Plattform sämtliche Spiele der WM-Endrunde 2023 in Australien und Neuseeland – der größten Veranstaltung im internationalen Frauenfussball – übertragen.

Die NENT Group baut damit ihre Investitionen in den Frauensport auf allen Gebieten aus, nachdem sie Ende letzten Jahres bereits die Exklusivrechte für die Übertragung der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ in Dänemark, Norwegen und Schweden erworben hat.

Jean-Christophe Petit, Direktor der FIFA-Subdivision für Medienrechte und inhaltliche Dienste, sagte: "Angesichts des großen Engagements der NENT Group für den Frauenfussball freuen wir uns sehr, unsere Partnerschaft für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft auszuweiten und den Frauenfussball in Polen gemeinsam noch populärer zu machen."

Seit der Premiere 1991 hat die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ einen beispiellosen Boom erlebt und ist so zur weltweit populärsten Einzelveranstaltung im Frauensport avanciert. Die letzte Ausgabe 2019 in Frankreich verzeichnete eine Rekordmarke von über 1,1 Milliarden TV-Zuschauern und pulverisierte in vielen Gebieten die bisherigen Rekorde.