Worawi Makudi von der FIFA-Disziplinarkommission für drei Monate gesperrt

Worawi Makudi, ehemaliger Präsident des thailändischen Fussballverbands (FAT) und ehemaliges Mitglied des FIFA-Exekutivkomitees, wurde von der FIFA-Disziplinarkommission wegen Missachtung eines Entscheids der rechtsprechenden Kammer der unabhängigen Ethikkommission für drei Monate gesperrt.

Im Oktober 2015 hatte die Ethikkommission Worawi Makudi für 90 Tage für sämtliche Fussballtätigkeiten gesperrt. Die Disziplinarkommission befand, dass Worawi Makudi in dieser Zeit weiterhin für den FAT tätig war – in Verletzung von Art. 64 der FIFA-Disziplinarkommission – und sperrte ihn deshalb für drei Monate für sämtliche nationalen und internationalen Fussballtätigkeiten. Sie verfügte zudem eine Geldstrafe von CHF 3000 und eine Ermahnung.