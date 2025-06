Wanda Group neuer FIFA-Partner

Die Wanda Group ist erster chinesischer FIFA-Partner und kommt damit in den Genuss der exklusivsten Sponsoringrechte, die auch die nächsten vier FIFA Fussball-Weltmeisterschaften™ einschließen. Die Vereinbarung wurde heute am FIFA-Sitz in Zürich im Beisein von FIFA-Präsident Gianni Infantino und Wanda-Group-Präsident Wang Jianlin bekanntgegeben.