US-Kommunen heissen die grössten Talente im Weltfussball willkommen

Die 32 Teilnehmer aus 20 unterschiedlichen Nationen haben sich jeweils für einen Standort in den 14 US-Bundesstaaten entschieden, zu denen unter anderem Florida, Washington, New Jersey und Kalifornien zählen. Dabei wurde besonders Wert darauf gelegt, dass der mit Spannung erwartete Wettbewerb sowohl in den Kommunen als auch ausserhalb der Städte, in denen die 63 Partien stattfinden werden, seine Wirkung entfaltet.