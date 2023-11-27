Bekanntgabe des Line-ups für Toronto: FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ startet Countdown-Konzerte in Kanada, Mexiko und den USA

WM-Feierlichkeiten beginnen am Mittwoch, dem 10. Juni, mit einer einzigartigen Live-Konzertreihe in Kanada, Mexiko und den USA

In Toronto findet das erste angekündigte Countdown-Konzert statt, unter anderem mit Bryan Adams, Nora Fatehi mit Sanjoy, Vegedream und einem gemeinsamen Auftritt von AHI und Wyclef Jean

Countdown-Konzerte zusammen mit den GRAMMYs® organisiert

Ticketverkauf beginnt diesen Freitag um 16:00 Uhr MESZ am Host City Toronto

Nach der Bekanntgabe des ersten Line-ups im Rahmen der Countdown-Konzertreihe zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ wartet man in Toronto bereits sehnsüchtig auf dieses Fest voller Fussball und Musik. Bei diesem einzigartigen Live-Musikerlebnis, das am Mittwoch, dem 10. Juni, in Kanada, Mexiko und den USA stattfindet, werden am Vorabend der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ Fans in ganz Nordamerika zusammenkommen. Diese Veranstaltung ist ein weiterer Meilenstein im wachsenden Musik- und Unterhaltungsprogramm der FIFA.

Die Stadt Toronto wird die Fussballbegeisterten mit einer riesigen Party auf dem Gelände des FIFA Fan Festivals™ Toronto im historischen Fort York und im Bentway begrüssen. Dort werden Bryan Adams, Nora Fatehi mit Sanjoy und Vegedream auftreten, ausserdem gibt es einen gemeinsamen Auftritt von AHI und Wyclef Jean sowie weitere Künstler und besondere Gäste, die noch angekündigt werden.

Der Ticketverkauf beginnt am Freitag, 29. Mai, um 16:00 Uhr MESZ am Host City Toronto. Wir empfehlen allen Interessierten, sich frühzeitig einen Platz für diese unvergessliche Feier im Vorfeld des grössten Sportereignisses der Welt zu sichern.

Das Countdown-Konzert in Toronto findet in einer der facettenreichsten Metropolen der Welt statt und vereint Musik, Fussball und Kultur im Vorfeld von Kanadas historischem Auftakt bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™.

„Toronto ist eine der vielfältigsten und kulturreichsten Städte überhaupt und damit die perfekte Bühne für dieses einzigartige Countdown-Konzert zur FIFA Weltmeisterschaft 2026™“, so Peter Montopoli, Chief Tournament Officer von FIFA Canada. „Dabei kommen weltbekannte Künstler, Fussballfans und Menschen aus allen Teilen des Landes zusammen – ein starkes Zeichen für die Begeisterung, die Leidenschaft und den multikulturellen Geist, mit denen Kanada während des Turniers die Welt empfangen wird.“

Im Rahmen einer zeitgleichen Feier in den drei Gastgeberländern finden weitere Countdown-Konzerte auch in Mexiko und den USA statt. Weitere Details zu den Teilnehmern und Veranstaltungen werden am Montag, dem 1. Juni, für Mexiko und am Dienstag, dem 2. Juni, für die USA bekanntgegeben.

Die Countdown-Konzerte zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ werden die Städte, in denen die erste Partie in jedem Gastgeberland ausgetragen wird, in globale Bühnen verwandeln und Fussball, Musik und Fankultur bei einer gemeinsamen Feier vereinen. In Zusammenarbeit mit den GRAMMYs® werden bei der Countdown-Konzertreihe international gefeierte Künstler auftreten, die auf dem offiziellen WM-Album vertreten sind, sowie weitere weltbekannte Musiker und spezielle Gäste.

Das Countdown-Konzert in Toronto wird von 03:00 bis 04:30 Uhr MESZ live übertragen. Fans auf der ganzen Welt können es über die globalen Fernseh- und Digitalkanäle der FIFA verfolgen, darunter ein weltweiter Livestream über FIFA World Cup TikTok, da TikTok als exklusiver Livestream-Partner in den sozialen Medien fungiert. Am darauffolgenden Tag werden alle Konzertmitschnitte sowie zusätzliches Hintergrundmaterial auf der Video-on-Demand-Plattform VuMe zur Verfügung gestellt.