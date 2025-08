Am Start Vierfachsieger Real Madrid, Flamengo, Seattle Sounders, al-Ahly, Auckland City, al-Hilal und Wydad aus Marokko

Fans haben die einmalige Chance, beim Schaulaufen des globalen Klubfussballs live dabei zu sein. Ab heute sind Tickets für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ in Marokko erhältlich. Beim Turnier, das vom 1. bis 11. Februar in Rabat und Tanger ausgetragen wird, wird der Beste im globalen Klubfussball gekrönt.

Tickets werden in drei Preisklassen angeboten und sind bereits ab USD 50 (USD 5) für die ersten drei Spiele erhältlich, darunter die Partie zwischen Wydad und al-Hilal am 4. Februar. Für die Halbfinalspiele, wenn Real Madrid und Flamengo ins Turnier eingreifen, kosten die Tickets ab MAD 100 (USD 10), für das Finale in Rabat ab MAD 200 (USD 20).