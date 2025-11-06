Die Weltbesten in Aktion

Pressemitteilung

Donnerstag 06 November 2025, 16:45
The Best FIFA Football Awards™ 2025: Abstimmung über Vorauswahl

  • Ehrung der herausragenden Stars bei „The Best FIFA Football Awards™ 2025“

  • Auszeichnungen für beste Spielerinnen, Spieler, Trainerinnen, Trainer, Torhüterinnen und Torhüter

  • Abstimmung über die Vorauswahl ab heute bis zum 28. November 2025 um 23:59 Uhr MEZ

  • Alle Informationen auf FIFA.com/The-Best-FIFA-Football-Awards-2025

Nach einem weiteren denkwürdigen, spannenden Fussballjahr lädt die FIFA die globale Fussballfamilie ein, die Besten ihres Fachs für „The Best FIFA Football Awards™ 2025“ zu nominieren.

Höhepunkt des Jahres war die überaus erfolgreiche neue FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ im Juni/Juli in den USA. Erstmals überhaupt spielten 32 der besten Klubs der Welt um den WM-Titel. Mit dabei waren 2,5 Millionen Fans vor Ort sowie Milliarden von Zuschauern rund um den Globus. Spieler und Trainer haben den populärsten Sport der Welt einmal mehr auf eine neue Stufe gehievt und damit Milliarden von Fans weltweit begeistert. Bei der zehnten Ausgabe von „The Best FIFA Football Awards™“ werden wiederum die besten Einzelkönnerinnen und -könner sowie die besten Teams geehrt.

Ein Gremium mit Frauenfussballexperten der FIFA und externen Interessengruppen hat für „The Best – FIFA-Weltfussballerin“ eine Vorauswahl von 17 Spielerinnen, für „The Best – FIFA-Welttrainer – Frauen“ eine Vorauswahl von fünf Frauenfussballtrainerinnen bzw. -trainern sowie für „The Best – FIFA-Welttorhüterin“ eine Vorauswahl von sieben Torhüterinnen getroffen. Für die Vorauswahl in den Kategorien „The Best – FIFA-Weltfussballer“, „The Best – FIFA-Welttrainer – Männer“ und „The Best – FIFA-Welttorhüter“ war ein Gremium von Männerfussballexperten zuständig.

Ebenfalls ausgezeichnet werden „The Best FIFA Frauen 11“ und „The Best FIFA Männer 11“. Hinzu kommt der FIFA-Fanpreis, mit dem eine Person oder Gruppe für ihre Begeisterung und Leidenschaft für den Fussball ausgezeichnet wird.

The Best FIFA Football Awards™ 2025

Die Trainer und Kapitäne aller 211 Frauen-Nationalmannschaften der FIFA-Mitgliedsverbände werden nun gebeten, jeweils drei herausragende Kandidatinnen für die drei Frauen-Auszeichnungen zu nominieren. Darüber hinaus erhalten die Trainer und Kapitäne aller 211 Männer-Nationalmannschaften der FIFA-Mitgliedsverbände die Möglichkeit, ihre drei Favoriten für die drei Männer-Auszeichnungen zu wählen.Darüber hinaus können in allen Kategorien auch Medienvertreter (d. h. Journalisten, die über Frauen- und Männerspiele berichten) und auf FIFA.com registrierte Fans abstimmen.

Die Stimmen dieser vier Gruppen haben das gleiche Gewicht, ungeachtet der Anzahl Personen pro Gruppe (d. h., die Stimmen der Trainer, Spielführer, Fachjournalisten und Fans zählen zu je 25 %, ungeachtet der Anzahl Personen, die in jeder Gruppe effektiv abstimmen).

Wie in früheren Jahren kommt auch für „The Best FIFA Football Awards™ 2025“ wiederum eine Abstimmungsapp zum Einsatz. Die Abstimmung über die Vorauswahl dauert vom 6. bis zum 28. November 2025 um 23.59 Uhr MEZ. Nominationen Nominierte für „The Best – FIFA-Weltfussballerin“

  • Sandy Baltimore, Frankreich und Chelsea

  • Nathalie Björn, Schweden und Chelsea

  • Aitana Bonmatí, Spanien und Barcelona

  • Lucy Bronze, England und Chelsea

  • Mariona Caldentey, Spain and Arsenal

  • Temwa Chawinga, Malawi und Kansas City Current

  • Kadidiatou Diani, France and Olympique Lyonnais

  • Melchie Dumornay, Haiti and Olympique Lyonnais

  • Patri Guijarro, Spain und Barcelona

  • Lindsey Heaps, USA und Olympique Lyonnais

  • Lauren James, England und Chelsea

  • Chloe Kelly, England und Manchester City/Arsenal

  • Ewa Pajor, Polen und Barcelona

  • Clàudia Pina, Spanien und Barcelona

  • Alexia Putellas, Spanien und Barcelona

  • Alessia Russo, England und Arsenal

  • Leah Williamson, England und Arsenal

Nominierte für „The Best – FIFA-Weltfussballer“

  • Ousmane Dembélé, Frankreich und Paris Saint-Germain

  • Achraf Hakimi, Marokko und Paris Saint-Germain

  • Harry Kane, England und FC Bayern München

  • Kylian Mbappé, Frankreich und Real Madrid

  • Nuno Mendes, Portugal und Paris Saint-Germain

  • Cole Palmer, England und Chelsea

  • Pedri, Spanien und Barcelona

  • Raphinha, Brasilien und Barcelona

  • Mohamed Salah, Ägypten und Liverpool

  • Vitinha, Portugal Und Paris Saint-Germain

  • Lamine Yamal, Spanien und FC Barcelona

Nominierte für „The Best – FIFA-Welttrainer – Frauen“

  • Sonia Bompastor, Chelsea

  • Jonatan Giráldez, Washington Spirit/Olympique Lyonnais

  • Seb Hines, Orlando Pride

  • Renée Slegers, Arsenal

  • Sarina Wiegman, England

Nominierte für „The Best – FIFA-Welttrainer – Männer“

  • Javier Aguirre, Mexiko

  • Mikel Arteta, Arsenal

  • Luis Enrique, Paris Saint-Germain

  • Hansi Flick, Barcelona

  • Enzo Maresca, Chelsea

  • Roberto Martínez, Portugal

  • Arne Slot, Liverpool

Nominierte für „The Best – FIFA-Welttorhüterin“

  • Ann-Katrin Berger, Deutschland und Gotham FC

  • Cata Coll, Spanien und Barcelona

  • Christiane Endler, Chile and Olympique Lyonnais

  • Hannah Hampton, England und Chelsea

  • Anna Moorhouse, England and Orlando Pride

  • Chiamaka Nnadozie, Nigeria und Paris FC/Brighton & Hove Albio

  • Phallon Tullis-Joyce, USA und Manchester United

Nominierte für „The Best – FIFA-Welttorhüter“

  • Alisson Becker, Brasilien und Liverpool

  • Thibaut Courtois, Belgien und Real Madrid

  • Gianluigi Donnarumma, Italien und Paris Saint-Germain/Manchester City

  • Emiliano Martínez, Argentinien und Aston Villa

  • Manuel Neuer, Deutschland und FC Bayern München

  • David Raya, Spanien und Arsenal

  • Yann Sommer, Schweiz und Internazionale Milano

  • Wojciech Szczęsny, Polen und Barcelona

Nominierte für den FIFA-Fan-Preis

  • Alejandro Ciganotto (ARG)

  • Manolo el del Bombo (ESP) (posthum)

  • Fans von Zakho (IRQ)

Bitte beachten Sie: Die Nominationen für den Puskás- und den Marta-Preis für die schönsten Tore des Jahres werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. The Best FIFA Football Awards™ 2025: Vergabebestimmungen [PDF, nur auf Englisch verfügbar]

