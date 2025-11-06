The Best FIFA Football Awards™ 2025: Abstimmung über Vorauswahl

Ehrung der herausragenden Stars bei „The Best FIFA Football Awards™ 2025“
Auszeichnungen für beste Spielerinnen, Spieler, Trainerinnen, Trainer, Torhüterinnen und Torhüter
Abstimmung über die Vorauswahl ab heute bis zum 28. November 2025 um 23:59 Uhr MEZ
Alle Informationen auf FIFA.com/The-Best-FIFA-Football-Awards-2025
Nach einem weiteren denkwürdigen, spannenden Fussballjahr lädt die FIFA die globale Fussballfamilie ein, die Besten ihres Fachs für „The Best FIFA Football Awards™ 2025“ zu nominieren.
Höhepunkt des Jahres war die überaus erfolgreiche neue FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ im Juni/Juli in den USA. Erstmals überhaupt spielten 32 der besten Klubs der Welt um den WM-Titel. Mit dabei waren 2,5 Millionen Fans vor Ort sowie Milliarden von Zuschauern rund um den Globus. Spieler und Trainer haben den populärsten Sport der Welt einmal mehr auf eine neue Stufe gehievt und damit Milliarden von Fans weltweit begeistert. Bei der zehnten Ausgabe von „The Best FIFA Football Awards™“ werden wiederum die besten Einzelkönnerinnen und -könner sowie die besten Teams geehrt.
Ein Gremium mit Frauenfussballexperten der FIFA und externen Interessengruppen hat für „The Best – FIFA-Weltfussballerin“ eine Vorauswahl von 17 Spielerinnen, für „The Best – FIFA-Welttrainer – Frauen“ eine Vorauswahl von fünf Frauenfussballtrainerinnen bzw. -trainern sowie für „The Best – FIFA-Welttorhüterin“ eine Vorauswahl von sieben Torhüterinnen getroffen. Für die Vorauswahl in den Kategorien „The Best – FIFA-Weltfussballer“, „The Best – FIFA-Welttrainer – Männer“ und „The Best – FIFA-Welttorhüter“ war ein Gremium von Männerfussballexperten zuständig.
Ebenfalls ausgezeichnet werden „The Best FIFA Frauen 11“ und „The Best FIFA Männer 11“. Hinzu kommt der FIFA-Fanpreis, mit dem eine Person oder Gruppe für ihre Begeisterung und Leidenschaft für den Fussball ausgezeichnet wird.
Die Trainer und Kapitäne aller 211 Frauen-Nationalmannschaften der FIFA-Mitgliedsverbände werden nun gebeten, jeweils drei herausragende Kandidatinnen für die drei Frauen-Auszeichnungen zu nominieren. Darüber hinaus erhalten die Trainer und Kapitäne aller 211 Männer-Nationalmannschaften der FIFA-Mitgliedsverbände die Möglichkeit, ihre drei Favoriten für die drei Männer-Auszeichnungen zu wählen.Darüber hinaus können in allen Kategorien auch Medienvertreter (d. h. Journalisten, die über Frauen- und Männerspiele berichten) und auf FIFA.com registrierte Fans abstimmen.
Die Stimmen dieser vier Gruppen haben das gleiche Gewicht, ungeachtet der Anzahl Personen pro Gruppe (d. h., die Stimmen der Trainer, Spielführer, Fachjournalisten und Fans zählen zu je 25 %, ungeachtet der Anzahl Personen, die in jeder Gruppe effektiv abstimmen).
Wie in früheren Jahren kommt auch für „The Best FIFA Football Awards™ 2025“ wiederum eine Abstimmungsapp zum Einsatz. Die Abstimmung über die Vorauswahl dauert vom 6. bis zum 28. November 2025 um 23.59 Uhr MEZ. Nominationen Nominierte für „The Best – FIFA-Weltfussballerin“
Sandy Baltimore, Frankreich und Chelsea
Nathalie Björn, Schweden und Chelsea
Aitana Bonmatí, Spanien und Barcelona
Lucy Bronze, England und Chelsea
Mariona Caldentey, Spain and Arsenal
Temwa Chawinga, Malawi und Kansas City Current
Kadidiatou Diani, France and Olympique Lyonnais
Melchie Dumornay, Haiti and Olympique Lyonnais
Patri Guijarro, Spain und Barcelona
Lindsey Heaps, USA und Olympique Lyonnais
Lauren James, England und Chelsea
Chloe Kelly, England und Manchester City/Arsenal
Ewa Pajor, Polen und Barcelona
Clàudia Pina, Spanien und Barcelona
Alexia Putellas, Spanien und Barcelona
Alessia Russo, England und Arsenal
Leah Williamson, England und Arsenal
Nominierte für „The Best – FIFA-Weltfussballer“
Ousmane Dembélé, Frankreich und Paris Saint-Germain
Achraf Hakimi, Marokko und Paris Saint-Germain
Harry Kane, England und FC Bayern München
Kylian Mbappé, Frankreich und Real Madrid
Nuno Mendes, Portugal und Paris Saint-Germain
Cole Palmer, England und Chelsea
Pedri, Spanien und Barcelona
Raphinha, Brasilien und Barcelona
Mohamed Salah, Ägypten und Liverpool
Vitinha, Portugal Und Paris Saint-Germain
Lamine Yamal, Spanien und FC Barcelona
Nominierte für „The Best – FIFA-Welttrainer – Frauen“
Sonia Bompastor, Chelsea
Jonatan Giráldez, Washington Spirit/Olympique Lyonnais
Seb Hines, Orlando Pride
Renée Slegers, Arsenal
Sarina Wiegman, England
Nominierte für „The Best – FIFA-Welttrainer – Männer“
Javier Aguirre, Mexiko
Mikel Arteta, Arsenal
Luis Enrique, Paris Saint-Germain
Hansi Flick, Barcelona
Enzo Maresca, Chelsea
Roberto Martínez, Portugal
Arne Slot, Liverpool
Nominierte für „The Best – FIFA-Welttorhüterin“
Ann-Katrin Berger, Deutschland und Gotham FC
Cata Coll, Spanien und Barcelona
Christiane Endler, Chile and Olympique Lyonnais
Hannah Hampton, England und Chelsea
Anna Moorhouse, England and Orlando Pride
Chiamaka Nnadozie, Nigeria und Paris FC/Brighton & Hove Albio
Phallon Tullis-Joyce, USA und Manchester United
Nominierte für „The Best – FIFA-Welttorhüter“
Alisson Becker, Brasilien und Liverpool
Thibaut Courtois, Belgien und Real Madrid
Gianluigi Donnarumma, Italien und Paris Saint-Germain/Manchester City
Emiliano Martínez, Argentinien und Aston Villa
Manuel Neuer, Deutschland und FC Bayern München
David Raya, Spanien und Arsenal
Yann Sommer, Schweiz und Internazionale Milano
Wojciech Szczęsny, Polen und Barcelona
Nominierte für den FIFA-Fan-Preis
Alejandro Ciganotto (ARG)
Manolo el del Bombo (ESP) (posthum)
Fans von Zakho (IRQ)
Bitte beachten Sie: Die Nominationen für den Puskás- und den Marta-Preis für die schönsten Tore des Jahres werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. The Best FIFA Football Awards™ 2025: Vergabebestimmungen [PDF, nur auf Englisch verfügbar]