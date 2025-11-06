The Best FIFA Football Awards™ 2025: Abstimmung über Vorauswahl

Ehrung der herausragenden Stars bei „The Best FIFA Football Awards™ 2025“

Auszeichnungen für beste Spielerinnen, Spieler, Trainerinnen, Trainer, Torhüterinnen und Torhüter

Abstimmung über die Vorauswahl ab heute bis zum 28. November 2025 um 23:59 Uhr MEZ

Alle Informationen auf FIFA.com/The-Best-FIFA-Football-Awards-2025

Nach einem weiteren denkwürdigen, spannenden Fussballjahr lädt die FIFA die globale Fussballfamilie ein, die Besten ihres Fachs für „The Best FIFA Football Awards™ 2025“ zu nominieren.

Höhepunkt des Jahres war die überaus erfolgreiche neue FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ im Juni/Juli in den USA. Erstmals überhaupt spielten 32 der besten Klubs der Welt um den WM-Titel. Mit dabei waren 2,5 Millionen Fans vor Ort sowie Milliarden von Zuschauern rund um den Globus. Spieler und Trainer haben den populärsten Sport der Welt einmal mehr auf eine neue Stufe gehievt und damit Milliarden von Fans weltweit begeistert. Bei der zehnten Ausgabe von „The Best FIFA Football Awards™“ werden wiederum die besten Einzelkönnerinnen und -könner sowie die besten Teams geehrt.

Ein Gremium mit Frauenfussballexperten der FIFA und externen Interessengruppen hat für „The Best – FIFA-Weltfussballerin“ eine Vorauswahl von 17 Spielerinnen, für „The Best – FIFA-Welttrainer – Frauen“ eine Vorauswahl von fünf Frauenfussballtrainerinnen bzw. -trainern sowie für „The Best – FIFA-Welttorhüterin“ eine Vorauswahl von sieben Torhüterinnen getroffen. Für die Vorauswahl in den Kategorien „The Best – FIFA-Weltfussballer“, „The Best – FIFA-Welttrainer – Männer“ und „The Best – FIFA-Welttorhüter“ war ein Gremium von Männerfussballexperten zuständig.

Ebenfalls ausgezeichnet werden „The Best FIFA Frauen 11“ und „The Best FIFA Männer 11“. Hinzu kommt der FIFA-Fanpreis, mit dem eine Person oder Gruppe für ihre Begeisterung und Leidenschaft für den Fussball ausgezeichnet wird.

Die Trainer und Kapitäne aller 211 Frauen-Nationalmannschaften der FIFA-Mitgliedsverbände werden nun gebeten, jeweils drei herausragende Kandidatinnen für die drei Frauen-Auszeichnungen zu nominieren. Darüber hinaus erhalten die Trainer und Kapitäne aller 211 Männer-Nationalmannschaften der FIFA-Mitgliedsverbände die Möglichkeit, ihre drei Favoriten für die drei Männer-Auszeichnungen zu wählen.Darüber hinaus können in allen Kategorien auch Medienvertreter (d. h. Journalisten, die über Frauen- und Männerspiele berichten) und auf FIFA.com registrierte Fans abstimmen.

Die Stimmen dieser vier Gruppen haben das gleiche Gewicht, ungeachtet der Anzahl Personen pro Gruppe (d. h., die Stimmen der Trainer, Spielführer, Fachjournalisten und Fans zählen zu je 25 %, ungeachtet der Anzahl Personen, die in jeder Gruppe effektiv abstimmen).

Wie in früheren Jahren kommt auch für „The Best FIFA Football Awards™ 2025“ wiederum eine Abstimmungsapp zum Einsatz. Die Abstimmung über die Vorauswahl dauert vom 6. bis zum 28. November 2025 um 23.59 Uhr MEZ. Nominationen Nominierte für „The Best – FIFA-Weltfussballerin“

Sandy Baltimore, Frankreich und Chelsea

Nathalie Björn, Schweden und Chelsea

Aitana Bonmatí, Spanien und Barcelona

Lucy Bronze, England und Chelsea

Mariona Caldentey, Spain and Arsenal

Temwa Chawinga, Malawi und Kansas City Current

Kadidiatou Diani, France and Olympique Lyonnais

Melchie Dumornay, Haiti and Olympique Lyonnais

Patri Guijarro, Spain und Barcelona

Lindsey Heaps, USA und Olympique Lyonnais

Lauren James, England und Chelsea

Chloe Kelly, England und Manchester City/Arsenal

Ewa Pajor, Polen und Barcelona

Clàudia Pina, Spanien und Barcelona

Alexia Putellas, Spanien und Barcelona

Alessia Russo, England und Arsenal

Leah Williamson, England und Arsenal

Nominierte für „The Best – FIFA-Weltfussballer“

Ousmane Dembélé, Frankreich und Paris Saint-Germain

Achraf Hakimi, Marokko und Paris Saint-Germain

Harry Kane, England und FC Bayern München

Kylian Mbappé, Frankreich und Real Madrid

Nuno Mendes, Portugal und Paris Saint-Germain

Cole Palmer, England und Chelsea

Pedri, Spanien und Barcelona

Raphinha, Brasilien und Barcelona

Mohamed Salah, Ägypten und Liverpool

Vitinha, Portugal Und Paris Saint-Germain

Lamine Yamal, Spanien und FC Barcelona

Nominierte für „The Best – FIFA-Welttrainer – Frauen“

Sonia Bompastor, Chelsea

Jonatan Giráldez, Washington Spirit/Olympique Lyonnais

Seb Hines, Orlando Pride

Renée Slegers, Arsenal

Sarina Wiegman, England

Nominierte für „The Best – FIFA-Welttrainer – Männer“

Javier Aguirre, Mexiko

Mikel Arteta, Arsenal

Luis Enrique, Paris Saint-Germain

Hansi Flick, Barcelona

Enzo Maresca, Chelsea

Roberto Martínez, Portugal

Arne Slot, Liverpool

Nominierte für „The Best – FIFA-Welttorhüterin“

Ann-Katrin Berger, Deutschland und Gotham FC

Cata Coll, Spanien und Barcelona

Christiane Endler, Chile and Olympique Lyonnais

Hannah Hampton, England und Chelsea

Anna Moorhouse, England and Orlando Pride

Chiamaka Nnadozie, Nigeria und Paris FC/Brighton & Hove Albio

Phallon Tullis-Joyce, USA und Manchester United

Nominierte für „The Best – FIFA-Welttorhüter“

Alisson Becker, Brasilien und Liverpool

Thibaut Courtois, Belgien und Real Madrid

Gianluigi Donnarumma, Italien und Paris Saint-Germain/Manchester City

Emiliano Martínez, Argentinien und Aston Villa

Manuel Neuer, Deutschland und FC Bayern München

David Raya, Spanien und Arsenal

Yann Sommer, Schweiz und Internazionale Milano

Wojciech Szczęsny, Polen und Barcelona

Nominierte für den FIFA-Fan-Preis

Alejandro Ciganotto (ARG)

Manolo el del Bombo (ESP) (posthum)

Fans von Zakho (IRQ)