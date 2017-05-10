Die Weltbesten in Aktion

Live-Streams, Match-Highlights, Exklusives und mehr!
FIFA.com
Pressemitteilung

Fédération Internationale de Football Association

FIFA Strasse 20, P.O Box 8044 Zurich, Switzerland, +41 (0) 43 222 7777

Mittwoch 10 Mai 2017, 16:19
Organisation

Stellungnahme der FIFA zu den Kandidaten für die Kommissionen

Die Liste der Kandidaten für die Audit- und Compliance-Kommission, die Governance-Kommission und die Rechtsorgane ist Ergebnis ausgiebiger Konsultationen zwischen der FIFA und den sechs Konföderationen. Die definitive Liste der Kandidaten wurde vom FIFA-Rat einstimmig verabschiedet.

Bei den ausgewählten Kandidaten handelt es sich um namhafte und profilierte Experten auf ihrem jeweiligen Gebiet. Zudem sorgen sie für ein besseres Gleichgewicht in Bezug auf Herkunft und Geschlecht, wie es sich für eine internationale Organisation wie die FIFA gehört.

Verwandte Themen
Organisation
Cookie Settings