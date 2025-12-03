Sportlegenden assistieren Rio Ferdinand bei der Endrundenauslosung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Rio Ferdinand, FIFA-Legende und ehemaliger Kapitän der englischen Nationalmannschaft, wird am Freitag, dem 5. Dezember 2025, zusammen mit der preisgekrönten Moderatorin Samantha Johnson die Auslosung durchführen

Sportübergreifende Veranstaltung dank hochkarätigen Assistenten: Tom Brady, Wayne Gretzky, Aaron Judge und Shaquille O’Neal

Ehrengast Eli Manning als Gastgeber auf dem roten Teppich

Washington D. C. ist am Freitag, 5. Dezember 2025, das Epizentrum der Sportwelt, wenn im legendären John F. Kennedy Center for the Performing Arts die Endrundenauslosung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ über die Bühne geht. Bei diesem einmaligen Sport- und Unterhaltungsspektakel werden die Gruppen der ersten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ mit 48 Teams ausgelost, die im globalen Fussball ein neues Zeitalter einläuten wird.

Die FIFA präsentiert ein ausserordentliches Aufgebot von Sportlegenden und Moderatoren, die die Fans durch diesen aufregenden Abend begleiten werden. FIFA-Legende Rio Ferdinand, der einst Kapitän des englischen Nationalteams und einer der besten Verteidiger seiner Generation war, leitet die Auslosung zusammen mit der preisgekrönten Moderatorin Samantha Johnson. Gemeinsam werden sie gemäss dem offiziellen Verfahren durch eine wahrlich einzigartige Auslosung führen.

„Die Leitung dieser historischen Ziehung ist eine enorme Ehre“, sagte Rio Ferdinand. „Als Spieler habe ich für diese globale Bühnen gelebt. Nun darf ich eine andere, besondere Rolle an der Seite eines unglaublichen Teams spielen und die zwölf Vierergruppen präsentieren, auf die die ganze Welt wartet.“

Unterstützt werden sie von einer hochkarätigen Gruppe von Sportlegenden aus dem American Football, dem Basketball, dem Baseball und dem Eishockey, was diese Endrundenauslosung noch einzigartiger macht. Tom Brady, siebenfacher Gewinner des Super Bowl der National Football League (NFL), Wayne Gretzky, Mitglied der Hall of Fame der National Hockey League (NHL) und vierfacher Gewinner des Stanley Cup, Aaron Judge, siebenfacher All-Star der Major League Baseball (MLB) und Spieler der New York Yankees, und Shaquille O’Neal, vierfacher NBA-Meister und Mitglied der Hall of Fame der National Basketball Association (NBA), stehen als Auslosungsassistenten im Einsatz und schlagen damit eine Brücke zwischen der Fussballwelt und den beliebtesten Sportarten in Nordamerika.

„Bei der Endauslosung für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ dabei zu sein, ist eine unglaubliche Ehre – von dieser Art von globaler Bühne träumt jeder Sportler“, meinte Brady. „Ich freue mich darauf, dabei zu helfen, den Weg für ein Turnier zu ebnen, das die Welt wie nichts anderes zusammenbringt.“

„Wenn man schon einmal die Farben seines Landes getragen hat, begreift man, wie viel solche Momente bedeuten“, fügte O’Neal hinzu. „Die Weltmeisterschaft ist eine der wichtigsten Sportveranstaltungen überhaupt, und ich bin sehr stolz darauf, an der Endauslosung teilzunehmen. Das ist ein ganz besonderer Moment für die Spieler und für die Fans auf der ganzen Welt. Ich freue mich, dabei zu sein.“

„Ich verfolge den Fussball sehr intensiv. Deshalb ist es für mich etwas ganz Besonderes, bei der Auslosung der Weltmeisterschaft dabei zu sein“, sagt Judge. „Das Finale findet in New York, New Jersey statt – genau dort, wo ich spiele. Ich bin schon sehr gespannt, welche Mannschaften in unserer Heimat um den Titel kämpfen werden.“

„Der Fussball bringt Menschen aus aller Welt zusammen und sorgt für eine positive Atmosphäre. Ich kann es kaum erwarten, bis es im nächsten Jahr in Nordamerika losgeht, wenn wir die bislang grösste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft veranstalten“, sagte Wayne Gretzky. „Ich freue mich sehr, bei der Auslosung dabei zu sein, wenn die teilnehmenden Teams ihr Los erfahren und die Welt mitfiebert. Das wird für mich ein ganz besonderer Moment.“

Abgerundet wird das Starensemble bei der Endrundenauslosung durch Eli Manning, den zweifachen Super-Bowl-Gewinner, der mit seiner unvergleichlichen Aura als Gastgeber auf dem roten Teppich glänzen wird.

Die Endrundenauslosung wird ab 18 Uhr MEZ live auf FIFA.com und von den FIFA-Medienpartnern in alle Welt übertragen. Neben den Moderatoren und Assistenten der Auslosung wurde gestern auch ein hochkarätiges Unterhaltungsprogramm für die Veranstaltung angekündigt.

Biografien

Brady, Tom Tom Brady ist einer der besten Athleten aller Zeiten, der sich durch unvergleichliche Zielstrebigkeit, Disziplin und Klasse ausgezeichnet hat. Als siebenfacher Super-Bowl-Gewinner mit den New England Patriots und Tampa Bay Buccaneers hält er den Titelrekord als Quarterback. Er hat zehn Super Bowls bestritten und 18 Divisionstitel errungen, womit er zu den erfolgreichsten Sportlern überhaupt zählt. Auch als Unternehmer, Moderator, Autor und Philanthrop hat er seine Spuren hinterlassen und ist derzeit leitender Experte bei den NFL-Übertragungen von FOX Sports.

Ferdinand, Rio Rio Ferdinand ist als ehemaliger Spitzenfussballer eine der einflussreichsten Stimmen im globalen Fussball. Der mehrfach ausgezeichnete Verteidiger und 81-fache englische Nationalspieler war Kapitän von Klubs wie Manchester United und hat fast alles gewonnen, was es im Fussball zu gewinnen gibt. Er gehört zu den besten Innenverteidigern aller Zeiten und wurde 2023 in die Hall of Fame der englischen Premier League aufgenommen. Nach seinem Rücktritt hat er sich einen herausragenden Ruf als Moderator in der Medienbranche erworben. Daneben engagiert er sich für soziale Anliegen, etwa mit seiner preisgekrönten Dokumentation „Being Mum & Dad“.

Gretzky, Wayne Wayne Gretzky gilt als bester Eishockeyspieler aller Zeiten. Er hält etliche Rekorde, u. a. die Karrierebestmarken für Assists und Punkte. Als vierfacher Stanley-Cup-Gewinner mit den Edmonton Oilers und zehnfacher Art-Ross-Trophy-Gewinner (höchste Punktzahl während der Saison) verfügt er über einen beeindruckenden Leistungsausweis. Nach seinem Rücktritt hat er seinen Sport als Trainer, Manager, Moderator sowie mit globalen Entwicklungsinitiativen geprägt.

Johnson, Samantha Samantha Johnson verfügt über mehr als 20 Jahre internationale Medienerfahrung und wurde als Journalistin und Moderatorin mehrfach ausgezeichnet. Die britisch-jamaikanische Doppelbürgerin hat sich auf internationalen Sport und das Weltgeschehen spezialisiert. Sie hat schon mehrere Grossereignisse moderiert, wie die Endrundenauslosung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ und die Auslosung der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™. Sie hat ausserdem Diskussionen der Vereinten Nationen geleitet und Originalprogramme für Al Jazeera English präsentiert, z. B. „Now You Know“ und „Game Theory“.

Judge, Aaron Aaron Judge vereint wie kaum jemand Kraft, Athletik und Autorität und gehört damit zu den prägenden und renommiertesten Figuren in der MLB. Der siebenfache MLB-All-Star und dreifache MVP der American League (AL) hält in der AL den Rekord für die meisten Home Runs in einer Saison (62). Herausragend sind auch sein Fleiss, seine Fairness und sein humanitäres Engagement, insbesondere durch seine ALL RISE Foundation, die sich für die Jugendförderung einsetzt.

Manning, Eli Während seiner 16 Jahre bei den New York Giants war Eli Manning einer der besten Quarterbacks der NFL. Mit seinem unermüdlichen Einsatz, seinen Nerven aus Stahl und seiner natürlichen Autorität führte er sein Team 2008 und 2012 zum Super-Bowl-Sieg und wurde beide Male als MVP ausgezeichnet.