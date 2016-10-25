Spanischer Fussballverband für internationale Transfers Minderjähriger bestraft

Die FIFA-Disziplinarkommission hat den spanischen Fussballverband (RFEF) für Verstöße im Zusammenhang mit dem internationalen Transfer und der Registrierung von Spielern unter 18 Jahren bestraft.

Der Entscheid, der der betreffenden Partei heute mitgeteilt wurde, basiert auf den jeweiligen Umständen der Fälle, die zuerst von der FIFA Transfer Matching System GmbH (FIFA TMS) und danach von der FIFA-Disziplinarkommission im Rahmen des Disziplinarverfahrens untersucht wurden. Die Ermittlungen betrafen mehrere minderjährige Spieler, die bei den beiden Vereinen Atlético de Madrid und Real Madrid CF über verschiedene Zeiträume zwischen 2007 und 2014 (Atlético de Madrid) sowie 2005 und 2014 (Real Madrid) registriert waren und an Wettbewerben teilnahmen.