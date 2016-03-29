Sanktionen gegen mehrere Vereine wegen Verstoßes gegen die Bestimmungen zu Beeinflussung durch Drittparteien/Dritteigentum an wirtschaftlichen Spielerrechten

Gegen K St Truidense VV (Belgien) wurden wegen Verletzung von Art. 18bis und Art. 18ter Abs. 1 (Ausgabe 2015) des Reglements eine Geldstrafe von CHF 60.000, eine Ermahnung und ein Verweis ausgesprochen. Der Klub war folgender Vergehen für schuldig befunden worden: Abschluss von Verträgen, die Drittparteien die Möglichkeit zur Einflussnahme auf die Unabhängigkeit des Vereins in Beschäftigungs- und Transferangelegenheiten bieten, und Abschluss einer Vereinbarung, die einer Drittpartei Rechte im Hinblick auf den künftigen Transfer eines Spielers einräumt.