Rücktritt von Fatma Samoura als FIFA-Generalsekretärin

FIFA-Generalsekretärin Fatma Samoura wird ihr Amt Ende Jahr abgeben. In den letzten sieben Jahren trug sie in dieser Funktion wesentlich dazu bei, die Organisation umzubauen, ihre Glaubwürdigkeit wiederherzustellen und Barrieren niederzureissen.

„Ich wollte meine Entscheidung nächste Woche zuerst dem FIFA-Rat mitteilen, habe aber gemerkt, dass es immer mehr Spekulationen über meine Zukunft in den nächsten Monaten gibt. Ich konzentriere mich nun voll auf die Vorbereitung und Durchführung der anstehenden Frauen-WM in Australien und Neuseeland. Ich freue mich darauf, in den nächsten sechs Monaten die elf Ziele, die Präsident Infantino im März beim FIFA-Kongress in Kigali angekündigt hat, mit Leben zu füllen. Danach möchte ich mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Seit ich acht Jahre alt bin, bin ich Fussballfan. Es war eine Ehre für mich, dass ich diesen Weg beschreiten durfte.“