Reshmin Chowdhury und Thierry Henry führen durch die Verleihung der The Best FIFA Football Awards™

Hochkarätige britische Rundfunksprecherin moderiert Zeremonie an der Seite von Frankreich- und Arsenal-Legende

Die Leistungen von Spielern, Trainern und prominenten Persönlichkeiten des Fussballs werden am 15. Januar in London gewürdigt

Kostenlose Live-Übertragung der Veranstaltung in Englisch und Spanisch auf FIFA+

Die prominente britische Sportmoderatorin Reshmin Chowdhury und Thierry Henry, Gewinner der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™, werden am Montag, 15. Januar 2024, in London die The Best FIFA Football Awards™ moderieren.

In London, wo die Preisverleihung zum dritten Mal stattfindet, werden die Spieler/Spielerinnen, Trainer/Trainerinnen und andere Persönlichkeiten des Fussballs geehrt, die seit der letzten Ausgabe der The Best FIFA Football Awards™ dem schönen Spiel ihren Stempel aufgedrückt haben.

Für Chowdhury, die die Veranstaltung nach den Online-Shows 2020 und 2021 zum dritten Mal moderiert, ist es ebenfalls eine Art Hattrick. Als mehrsprachige englische Sportjournalistin und erfahrene Moderatorin hat Chowdhury mehrere Fussballübertragungen moderiert, darunter die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ mit BBC Sport und die FIFA Weltmeisterschaft 2022™ in Katar mit BeIn Sports.

Henry muss man nach seiner erfolgreichen Karriere kaum noch vorstellen. ,1998 gewann er mit Frankreich die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ und 2003 den FIFA Konföderationen-Pokal™. Mit dem FC Barcelona triumphierte er 2009 bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™.

Beim Londoner Klub Arsenal FC begründete er jedoch seinen Ruf als einer der besten Stürmer aller Zeiten und wurde 2006 im zweiten Jahr seines Bestehens in die FIFA FIFPRO World XI gewählt. Seit seinem Rücktritt als Spieler hat sich Henry zu einem angesehenen Experten entwickelt, der sowohl auf Englisch als auch auf Französisch kommentiert. Darüber hinaus ist er ein gefragter Trainer und betreut derzeit die französische U-21-Nationalmannschaft.

Unterstützt werden die Hauptmoderatoren von Duda Pavão, einem mehrsprachigen Medienspezialisten, der bereits bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™, der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2022™ und der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ tätig war.

Sie können den offiziellen Livestream der The Best FIFA Football Awards™ am 15. Januar 2024 ab 19:30 Uhr (MESZ) kostenlos auf FIFA+ verfolgen, mit Kommentaren auf Englisch und Spanisch.

Der FIFA+ FAST-Kanal (Free Advert Supported TV) ist auf Smart TVs in Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch und Italienisch verfügbar. Sie können den FIFA+ Kanal auf den folgenden Kanälen verfolgen: Samsung TV Plus: Australien, Österreich, Brasilien, Kanada, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Indien, Italien, Korea, Mexiko, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten.

LG-Kanäle: Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, Chile, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Japan, Kanada, Kolumbien, Korea, Luxemburg, Mexiko, Niederlande, Norwegen, Österreich, Peru, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten.

Rakuten: Andorra, Österreich, Belgien, Dänemark, Färöer Inseln, Finnland (+ Aaland Inseln), Frankreich, Deutschland, Grönland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Niederlande, Norwegen, Polen, San Marino, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich (+ Gibraltar + Kanalinseln + Isle of Man), Vatikanstadt.