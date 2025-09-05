Noch eine Woche bis zum Beginn der ersten Phase des Kartenverkaufs für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™

Start des Anmeldeverfahrens für die Visa-Vorverkaufsziehung am Mittwoch, 10. September 2025, um 17 Uhr MEZ (11 Uhr Eastern-Zeit)

Tickets für Gruppenspiele ab USD 60 erhältlich

Informationen zu weiteren Phasen ebenfalls bekannt

In genau einer Woche beginnt die erste Phase des Kartenverkaufs für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ mit der Visa-Vorverkaufsziehung. Sie bietet Fans die erste Chance, bei der bislang grössten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ dabei zu sein.

Fans, die dieses historische Turnier vor Ort verfolgen möchten, sollten ihr Interesse anmelden und auf FIFA.com/tickets eine FIFA-ID erstellen, sofern sie dies nicht bereits getan haben. Nach der Anmeldung werden sie laufend über alle Termine und Verfahren des Kartenverkaufs informiert.

Die Phase der Visa-Vorverkaufsziehung startet am Mittwoch, 10. September 2025, um 17 Uhr MEZ (11 Uhr Eastern-Zeit) und endet am Freitag, 19. September 2025, um 17 Uhr MEZ (11 Uhr Eastern-Zeit). Dank dem offiziellen Zahlungstechnologiepartner der FIFA können sich teilnahmeberechtigte Visa-Karteninhaber in diesem Zeitraum mit ihrer FIFA-ID einloggen, um an der Ziehung teilzunehmen (vorbehaltlich der geltenden Geschäftsbedingungen). Als exklusiver Zahlungsanbieter der FIFA während der ersten Verkaufsphase garantiert Visa den Sportfans rund um die Welt eine schnelle, sichere und reibungslosen Kassiervorgang.

„Zehn Monate vor Beginn der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26 freuen wir uns sehr, die erste Phase des Kartenverkaufs für das Turnier zu starten“, sagte Heimo Schirgi, Betriebsdirektor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™. „Dies ist ein fundamentaler Meilenstein auf dem Weg zu einem historischen Turnier. Wir können es kaum erwarten, im nächsten Juni Millionen von Fans in Nordamerika zu begrüssen.“

„Ab sofort läuft der Countdown für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26. Visa-Karteninhaber sind zuerst am Zug“, erklärte Frank Cooper III, Marketingdirektor bei Visa. „Mit unserer Partnerschaft mit der FIFA bringen wir die Fans den Stadien einen Schritt näher, indem wir ihnen früh Zugang zu Tickets sowie ein sicheres und reibungsloses Zahlungsverfahren bieten. Hier beginnt die Reise zur WM – mit Visa.“

Für die Visa-Vorverkaufsziehung gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Visa-Vorverkaufsziehung, die auf FIFA.com/tickets zu finden sind. Für eine Teilnahme müssen Fans mindestens 18 Jahre alt sein. Ein Kauf wird für eine Anmeldung oder Ziehung nicht verlangt.

Der Zeitpunkt der Anmeldung für die Visa-Vorverkaufsziehung hat keinen Einfluss auf die Erfolgsaussichten bei der Ziehung. Nach der Ziehung werden die erfolgreichen Personen ab dem 29. September 2025 per E-Mail informiert und erhalten für den Kauf von Tickets (sofern verfügbar) ein Datum (ab dem 1. Oktober) sowie ein Zeitfenster zugeteilt. Mit einer Ziehung ist nicht garantiert, dass im jeweiligen Zeitfenster Tickets erhältlich sind. Mit Beginn des Kartenverkaufs gelangen Einzeltickets für alle 104 Spiele in den Verkauf. Ebenfalls erhältlich sind Spielort- und Teamtickets.

Zu Beginn des Kartenverkaufs können sich Fans bereits ab USD 60 Tickets für die Gruppenphase sichern und haben damit zu erschwinglichen Preisen Zugang zum Turnier. Die besten Plätze kosten derweil bis zu USD 6730 für das Finale, bei dem die beiden besten Teams um den prestigeträchtigen FIFA WM-Pokal spielen.

Aufgrund der zu erwartenden hohen Nachfrage gelangen WM-Tickets in verschiedenen Phasen in den Verkauf, angefangen mit der Visa-Vorverkaufsziehung. Weitere Verkaufsphasen folgen in den kommenden Monaten und bieten allen Fans damit neuerlich die Möglichkeit, bei diesem einzigartigen Turnier dabei zu sein. Fans, die zur Visa-Vorverkaufsziehung nicht zugelassen sind, nicht gezogen werden oder weitere Tickets kaufen möchten, werden auf die nachfolgenden Phasen verwiesen.

Diese beginnen im Oktober 2025 und enden am Finaltag, d. h. am Sonntag, 19. Juli 2026:

2. Phase: Frühticketziehung: Anmeldefrist voraussichtlich vom 27. bis zum 31. Oktober und Zeitfenster zum Kauf von Mitte November bis Anfang Dezember. Analog zur ersten Phase umfasst auch diese Phase ein Anmeldeverfahren, gefolgt von einer Ziehung. Erfolgreiche Teilnehmer erhalten ein Zeitfenster für den Kauf von Tickets (sofern verfügbar).

3. Phase: Zufallsziehung: Beginn des Anmeldeverfahrens im Anschluss an die Endrundenauslosung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™. In dieser Phase können Fans Bestellungen für bestimmte Spiele einreichen, nachdem bei der Endrundenauslosung die meisten Paarungen der Gruppenphase ermittelt wurden.

Zu einem späteren Zeitpunkt vor dem Turnier gelangen schliesslich die restlichen Tickets in den Verkauf (solange Vorrat).

Je nach Phase, Zahlungsmethode und Ticketprodukt können unterschiedliche Verfahren gelten. Zusätzliche Produkte, einschliesslich Fantickets (für Fans, die bei Anhängern desselben Teams sitzen möchten) und bedingten Fantickets (für Fans, die sich einen Platz für eines der möglichen K.-o.-Spiele ihres Teams reservieren möchten), gelangen voraussichtlich zu einem späteren Zeitpunkt vor dem Turnier in den Verkauf.

Noch in diesem Jahr wird die FIFA auf FIFA.com/tickets zudem eine sichere und offizielle Weiterverkaufsplattform für teilnahmeberechtigte Kartenbesitzer einrichten. Diese soll Fans vor ungültigen oder unzulässigen Weiterverkäufen schützen und steht unter Einhaltung der jeweils geltenden nationalen und lokalen Vorschriften zur Verfügung. In Mexiko wird analog eine FIFA-Tickettauschplattform eingerichtet.