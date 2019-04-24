Neun Personen wegen Spielmanipulation sanktioniert

Die FIFA-Disziplinarkommission hat neun Personen (acht aktuelle und ehemalige Spieler sowie ein Spielervermittler) der Beteiligung an Spielmanipulationen und damit des Verstoßes gegen Art. 69 Abs. 1 des FIFA-Disziplinarreglements (unerlaubte Einflussnahme auf den Ausgang eines Spiels) für schuldig befunden.

Die folgenden Personen wurden lebenslang für alle nationalen und internationalen Fussballtätigkeiten (administrativ, sportlich und anderweitig) gesperrt:

Karlon Murray, Trinidad und Tobago

Keyeno Thomas, Trinidad und Tobago

Hellings Mwakasungula, Malawi

Ibrahim Kargbo, Sierra Leone

Kudzanai Shaba, Simbabwe

Séïdath Tchomogo, Benin

Leonel Duarte, Kuba

Mohammad Salim Israfeel Kohistani, Afghanistan

Gegen den kenianischen Spieler George Owino Audi wurde zudem eine zehnjährige Sperre für alle nationalen und internationalen Fussballtätigkeiten (administrativ, sportlich und anderweitig) sowie eine Geldstrafe von CHF 15 000 verhängt.

Das formelle Disziplinarverfahren gegen die genannten Personen geht auf umfassende Ermittlungen zu verschiedenen internationalen Spielen zurück, die Wilson Raj Perumal zu Wettzwecken zu manipulieren versuchte. Über Jahre führte die FIFA über ihre Integritätsabteilung und zusammen mit den zuständigen Stellen und Instanzen weitreichende Ermittlungen durch.