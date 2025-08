FIFA+: neues digitales Fanerlebnis bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™

FIFA+, die erste digitale Adresse für Fussballfans, die dieses Jahr lanciert wurde, bietet Fans rund um die Welt ein völlig neues WM-Erlebnis, indem vor dem Turnierbeginn am 20. November eine vollständige Turnierberichterstattung in elf Sprachen lanciert wird. FIFA+ wird damit zum unverzichtbaren Begleiter bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ mit einer neu gestalteten globalen FIFA-App und -Webplattform, die über internetfähige Geräte verfügbar sind und damit für alle Fans zur ersten WM-Adresse werden. FIFA+, das Fans ein komplettes Turniererlebnis bieten soll, versteht sich als Ergänzung zur Berichterstattung der Sendepartner. Über "Where to Watch" können sie mit einem Klick die Livespiele ihres Lieblingsteams finden. Weitere Attraktionen sind spannende Einblicke hinter die Kulissen und laufend aktualisierte Originalinhalte. Die kostenlose Plattform, die mit Originalinhalten, einem grossen Archiv und ausgedehnter Liveberichterstattung lanciert wurde, präsentiert sich vor dem Turnier in einem neuen Kleid. Mit neuen, immersiven und attraktiven Funktionen garantiert sie den Fans rund um die Welt ein wahrlich bahnbrechendes Erlebnis. Einige der Neuerungen im Überblick: - Vollständige Turnierberichterstattung FIFA+ berichtet auf allen Kanälen umfassend über das Turnier. Ein in der Branche einzigartiger 24-Stunden-Live-Blog fängt alle Bilder, die Geräuschkulisse, die Atmosphäre und die Energie des grössten Fussballfests auf Erden ein. Das FIFA+-Redaktionsteam sammelt Fotos und Videos von jedem Spiel, dem FIFA Fan Festival™ und Katar. FIFA+ liefert zudem laufend die offiziellen Statistiken und Daten zum Turnier. - Offizielle Highlights Während der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ ist FIFA+ die erste Adresse für alle Highlights. So wird jedes Spiel binnen wenigen Minuten nach dem Schlusspfiff zusammengefasst, damit Fans in allen Teilen der Welt nochmals die ganze Dramatik und alle Emotionen miterleben können. Produziert wird auch eine Version in Gebärdensprache.