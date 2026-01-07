FIFA und Lenovo präsentieren mit Blick auf die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ mehrere KI-gestützte Innovationen

Football AI Pro, KI-fähige 3-D-Spieleravatare und bahnbrechende Version von Referee View bei Lenovo Tech World 2026 vorgestellt

Eine Gruppe von „Fussball-KI“-Innovationen nutzt fortschrittliche KI, um die Spielleitung weiter zu verbessern, die Spielanalysefähigkeiten zu optimieren und die Fanbeteiligung zu fördern

KI im Fussball Ausdruck des gemeinsamen Engagements der FIFA und von Lenovo für die Modernisierung und Demokratisierung des Fussballs durch digitale Technologie und künstliche Intelligenz

Die FIFA und Lenovo präsentieren eine Reihe von technologischen Innovationen mit künstlicher Intelligenz (KI), um die Spielleitung, die Möglichkeiten zur Spielanalyse und die Leistung zu verbessern sowie die Fanbeteiligung im Hinblick auf die wegweisende FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ mit 48 Teams zu verbessern.

Die Fussball-KI-Innovationen, die von FIFA-Präsident Gianni Infantino und Yuanqing Yang, dem Präsidenten und Geschäftsführer von Lenovo, bei der Lenovo Tech World 2026 am Eröffnungstag der Tech-Messe CES in Las Vegas (USA) vorgestellt wurden, umfassen Football AI Pro, KI-fähige 3-D-Spieleravatare sowie eine aktualisierte Version von Referee View. Die Technologien unterstreichen die strategische Ausrichtung der FIFA auf digitale Innovation und KI, wie sie in den strategischen Zielen für den Weltfussball 2023–2027 dargelegt ist.

Als offizieller FIFA-Technologiepartner für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ und die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ liefert Lenovo für die beiden wichtigsten Wettbewerbe der FIFA und sowie den Weltfussballverband selbst KI-fähige Geräte, Infrastruktur, Software, Lösungen und Dienstleistungen.

Eine wichtige Neuerung bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ ist Football AI Pro, ein generativer KI-Wissensassistent, der alle 48 teilnehmenden Teams in Kanada, Mexiko und den USA unterstützt. Das Tool ist Ausdruck des gemeinsamen Ziels, mit Innovationen nicht nur die Spitzenleistung zu verbessern, sondern auch die Chancengleichheit in einem zunehmend datengesteuerten Sport zu fördern.

An der Spitze des Fussballs hängt der Zugang zu komplexen Analysen oft von den finanziellen und technischen Ressourcen ab, die einem Team zur Verfügung stehen. Mit Football AI Pro soll dieses Ungleichgewicht beseitigt werden, indem alle 48 Mannschaften beim weltweit wichtigsten Fussballturnier vor und nach allen Spielen von denselben fortschrittlichen Analysefunktionen profitieren.

Football AI Pro basiert auf den umfassenden KI-Fähigkeiten von Lenovo sowie dem Modell der FIFA-Fussballsprache. Es analysiert Hunderte Millionen von Fussballdatenpunkten, die die FIFA besitzt oder verwaltet, um validierte Erkenntnisse in Form von Texten, Videos, Grafiken und 3-D-Visualisierungen zu gewinnen. Die Schnittstelle unterstützt Eingabeaufforderungen in zahlreichen Sprachen und liefert einheitliche Informationen aus Millionen von Fussballdatenpunkten pro Spiel für das ganze Turnier. Das neue Tool kann für Spielanalysen vor und nach Spielen verwendet werden, jedoch nicht live während Spielen.

FIFA und Lenovo präsentieren mit Blick auf die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ mehrere KI-gestützte Innovationen 03:11

KI-fähige 3-D-Spieleravatare sind eine wichtige Entwicklung in der halbautomatischen Abseitstechnologie. Zur Anfertigung eines präzisen 3-D-Modells werden die Spieler, die an der WM 2026 teilnehmen, digital gescannt. Jeder Scan dauert etwa eine Sekunde und erfasst hochpräzise Körperteilabmessungen, sodass das System die Spieler auch bei schnellen oder verdeckten Bewegungen zuverlässig verfolgen kann.

Die 3-D-Modelle werden ausserdem in die Übertragung integriert, damit die vom Video-Schiedsrichterassistenten (VAR) ermittelten Abseitsentscheidungen für die Fans in den Stadien und rund um die Welt realistischer und ansprechender dargestellt werden können.

Die Technologie wurde im letzten Jahr beim FIFA-Interkontinental-Pokal™ erfolgreich getestet, wobei die Spieler des CR Flamengo und des Pyramids FC vor ihrem Aufeinandertreffen beim FIFA Challenger Cup gescannt wurden. Das System wurde während des gesamten Spiels getestet und hat dabei seine Leistungsfähigkeit und seinen Nutzen für die Spieloffiziellen bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ bewiesen.

Die FIFA und Lenovo haben ferner eine neue Version von Referee View auf den Markt gebracht, die auf dem erfolgreichen Test der Originalversion bei der Premiere der neuen FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ im letzten Jahr aufbaut. Mithilfe einer KI-gestützten Stabilisierungssoftware werden die von der Schiedsrichterkamera aufgenommenen Aufnahmen in Echtzeit geglättet. Dies sorgt für weniger Bewegungsunschärfe, wie sie durch schnelle Bewegungen verursacht wird. Die stabilisierten Bilder bieten dem weltweiten Publikum eine qualitativ hochwertigere Eigenperspektive und verbessern so die Transparenz, das Verständnis und das Erlebnis während des Spiels.

„Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 ist die grösste Show auf Erden“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino bei der Messe. „Sieben Millionen Menschen werden die 104 Spiele – 104 Super Bowls – besuchen. Dutzende Millionen Fans werden nach Nordamerika reisen, um die WM hautnah mitzuerleben, während sechs Milliarden Menschen das Turnier von zu Hause aus verfolgen werden. Die Welt wird stillstehen.“ „Die FIFA und Lenovo setzen voll auf digitale Technologien und künstliche Intelligenz im Fussball, um Teams und Spieloffizielle zu unterstützen sowie Fans auf der ganzen Welt ein atemberaubendes Erlebnis zu bieten. Mit Football AI Pro demokratisieren wir den Datenzugriff, indem wir allen teilnehmenden Teams und bald auch den Fans die umfassendsten Fussballanalysen zur Verfügung stellen.“

„Die nächste Generation von Referee View liefert KI-gestützte stabilisierte Bilder, die ein einzigartiges Zuschauererlebnis garantieren – als ob man mit den Spielern auf dem Spielfeld steht.“

„KI-fähige 3-D-Avatare sorgen schliesslich für eine präzise Spieleridentifikation und -verfolgung – ein grosser Fortschritt in der halbautomatischen Abseitstechnologie. Sie liefern tolle Bilder, schnellere Entscheidungen sowie ein besseres Verständnis.“ „Das ist natürlich erst der Anfang. Fans auf der ganzen Welt dürfen sich auf weitere aufregende Entwicklungen mit KI im Fussball und anderen Innovationen freuen, da die FIFA und Lenovo in den kommenden Monaten und Jahren noch mehr unvergessliche Erlebnisse schaffen werden.“