Lateinamerikanische Rhythmen, Rap-Vibes und Klub-Stolz sorgen bei der Eröffnungsfeier der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ für Stimmung

Eröffnungsfeier am Samstag, 14. Juni, um 19.15 Uhr Lokalzeit im Hard-Rock-Stadion zum Auftakt einer neuen Ära im globalen Klubfussball

Aufstrebende Künstler Vikina und Richaelio heissen die Welt in Miami zusammen mit Grammy-Preisträger Emilio Estefan willkommen und vereinen Rhythmus, Moves und unverwechselbares lateinamerikanisches Flair

Weltstars French Montana und Swae Lee mit energiegeladener Performance als musikalisches Highlight, gefolgt von Präsentation aller 32 Klubwappen als Zeichen für Einheit, Träume und weltweite Strahlkraft des Fussballs

Der offizielle Countdown hat begonnen: Nur noch etwas mehr als eine Woche bis zum Turnierstart. Bevor der Ball beim Eröffnungsspiel der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ zwischen Al Ahly FC und Inter Miami CF rollt, erstrahlt das Hard-Rock-Stadion in Miami in Farbe, Rhythmus und purer Fussballleidenschaft. Fans – egal ob im Stadion oder im Livestream auf DAZN – wird empfohlen, rechtzeitig für die Eröffnungsfeier am Samstag, 14. Juni, um 19.15 Uhr Lokalzeit in Miami dabei zu sein, um keinen Moment der Zeremonie zu verpassen, mit der das bisher grösste Klubfussballturnier der Welt eingeläutet wird.

Die Eröffnungsfeier, die in kreativer Zusammenarbeit mit dem Balich Wonder Studio unter dem Motto „A New Era Begins“ produziert wurde, verspricht eine emotionale Reise durch Klang, Bewegung und Geschichte, die die 32 Klubs und ihre Millionen von Fans bereits vor Turnierbeginn vereint. Mit einem eindrucksvollen Videocountdown werden die Fans aller teilnehmenden Klubs geehrt und die Stimmung im Stadion so richtig angeheizt.

Danach betreten die aufstrebenden Künstler Vikina und Richaelio die Bühne und verwandeln Rhythmus, Bewegung und unverwechselbares Latinoflair in eine energiegeladene Performance. Produzent ist kein Geringerer als Emilio Estefan, der massgeblichen Anteil am internationalen Erfolg der lateinamerikanischen Musik hat.

„Diese Show feiert den multikulturellen Sound in unserer Welt – ein Spiegelbild der kulturellen Vielfalt im Fussball“, so Estefan. „Wir heissen die Welt mit Musik, Freude und Einigkeit in Miami willkommen.“

„Mit dem Auftritt bei der Eröffnungsfeier der Klub-WM hier in meiner Heimatstadt wird ein Traum wahr“, so Vikina. „Wir drehen die Lautstärke voll auf und tragen den Rhythmus von Miami in die Welt hinaus, bevor sich diese unglaubliche Mischung aus Fussballkulturen und -leidenschaft im ganzen Land und überall auf dem Globus entfaltet.“

Als nächstes Highlight folgt der Auftritt der beiden Chartstürmer French Montana und Swae Lee mit einer genreübergreifenden, mitreissenden Rap-Performance aus Melodie, Dynamik und purem Drive.

„Die Eröffnungsfeier der FIFA Klub-Weltmeisterschaft – das wird riesig! Ich kann es kaum erwarten, meine Energie mit auf die Bühne zu bringen, die Fans zu spüren und zu zeigen, was Fussball und Musik gemeinsam bewirken können“, so Montana.

„Das hier ist mehr als eine Show – es ist ein Lebensgefühl. Fussball, Musik, Kultur: Wir bringen alles mit und werden dafür sorgen, dass der Vibe aus den USA auf die ganze Welt überspringt“, fügte Lee hinzu.

Während Trommler, Tänzer und ein Chor das Stadion zum Beben bringen, erreicht die Feier mit der Ehrung aller 32 teilnehmenden Klubs ihren emotionalen Höhepunkt, wenn junge Spielerinnen und Spieler die Wappen der einzelnen Teams auf das Spielfeld tragen. Gemeinsam formen sie den Schriftzug „FIFA“ als ein permanent leuchtendes Symbol der Einheit, das zuerst in den USA verbleibt ehe es seinen Platz im FIFA Museum in Zürich (Schweiz) einnehmen wird.

„Die Eröffnungsfeier wird vom Rhythmus und von der Energie getragen – vom kraftvollen Paukenschlag der Trommler bis zu den spektakulären visuellen Effekten rund um die Turniertrophäe. Es wird ein stimmungsvoller Auftakt zu einem Turnier, aus dem ein Sieger hervorgehen wird, der sein Ziel – den Traum vom ewigen Ruhm – erreichen wird“, sagte Heimo Schirgi, FIFA-Betriebsdirektor.

Marco Balich, Vorsitzender und Kreativdirektor bei Balich Wonder Studio, fügte hinzu: „Nach unserem Engagement bei der WM 2022 in Katar freuen wir uns auf eine erneute Zusammenarbeit mit der FIFA bei der Eröffnungs- und Schlussfeier der FIFA Klub-Weltmeisterschaft.“

Alle Spiele werden live und kostenlos auf DAZN.com übertragen. Alle Fans rund um die Welt können damit bei der Premiere dieses Turniers hautnah mitfiebern.