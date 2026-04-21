Last-Minute-Verkaufsphase für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ mit weiteren Tickets ab 22. April

Tickets für alle 104 Spiele morgen ab 17 Uhr MEZ solange Vorrat auf FIFA.com/tickets erhältlich

Im Rahmen der Last-Minute-Verkaufsphase bis Ende des Turniers weitere Tickets freigegeben

Hospitality-Pakete für ein exklusives Erlebnis auf FIFA.com/hospitality erhältlich

Anlässlich des 50-Tage-Countdowns bis zur Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ wird am Mittwoch, 22. April 2026, um 17 Uhr MEZ ein neues Ticketkontingent auf FIFA.com/tickets freigegeben. Erhältlich sind Tickets für alle 104 Spiele.

Zu Beginn des Kartenverkaufs werden je nach Spiel Tickets in den Kategorien 1 bis 3 sowie Sitzplätze in der vordersten Reihe angeboten. Das zusätzliche Ticketangebot erfolgt im Rahmen der Last-Minute-Verkaufsphase, in der Fans bis Turnierende auf FIFA.com/tickets Tickets solange Vorrat bestellen können. Bis zum Finale am Sonntag, 19. Juli, werden laufend weitere Tickets angeboten (je nach Verfügbarkeit).

Angesichts der bisherigen hohen Nachfrage ist mit digitalen Warteschlagen zu rechnen, dank denen die FIFA das Nutzererlebnis verbessern kann, sobald die Fans zugelassen werden. Nutzer sehen, für welche Spiele und Kategorien Tickets verfügbar sind, können ihre Plätze auswählen, den Kauf abschliessen und erhalten nach erfolgter Zahlung eine Bestätigung. Die Fans können ihre Sitzplätze direkt über den Sitzplan auswählen oder die Funktion „Besten Platz buchen“ nutzen.

FIFA.com/tickets ist die offizielle und bevorzugte Quelle für Tickets für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™. Fans sollten die Website regelmässig konsultieren, da laufend weitere Tickets in den Kauf gelangen. Teilnahmeberechtigten Ticketinhabern steht auf FIFA.com/tickets zudem der offizielle Weiterverkaufs-/Tauschmarktplatz zur Verfügung. Auf dieser sicheren und zugelassenen Plattform können Fans, die ein Spiel nicht mehr besuchen können, ihre Tickets an andere Fans verkaufen. Ein ungültiger oder unbefugter Weiterverkauf wird so verhindert. Der Dienst steht unter Einhaltung nationaler und lokaler Vorschriften zur Verfügung.

Fans, die sich Tickets für bestimmte Spiele sichern möchten, können auf FIFA.com/hospitality über On Location, den offiziellen Hospitality-Anbieter der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, Hospitality-Pakete samt Tickets für einen einzigartigen, exklusiven Spieltag erwerben.

Per 22. April, d. h. 50 Tage vor Turnierbeginn, wurden bereits mehr als fünf Millionen Tickets für die WM verkauft, die mit 48 Teams während 39 Tagen neue Massstäbe setzen und für viel Spannung sorgen wird. Es deutet alles darauf hin, dass der WM-Zuschauerrekord von 1994 mit insgesamt 3,5 Millionen Besuchern diesen Sommer übertroffen wird.

Spieltickets gewähren keine Einreise in die Gastgeberländer Kanada, Mexiko und USA. Fans sollten sich umgehend auf den offiziellen Websites der jeweiligen Länder über die Einreisebestimmungen informieren. Angesichts der zu erwartenden Bearbeitungszeiten empfiehlt die FIFA, die erforderlichen Visa so früh wie möglich zu beantragen. Inhabern von Tickets für Spiele der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in den USA steht das FIFA-Schnellverfahren FIFA-PASS (Priority Appointment Scheduling System) zur Verfügung.

Sämtliche Ticketkäufe sind endgültig. Die für Tickets für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ geltenden Geschäftsbedingungen sind auf FIFA.com/tickets zu finden.