FIFA enthüllt die landesweite Reiseroute und die offiziellen Partner von „Canada Celebrates the FIFA World Cup™“

Die Tour führt „Canada Celebrates“ von Küste zu Küste und umfasst 38 Stationen in 34 Gemeinden

Die Stationen sind für mehr als 75 Prozent der Einwohner Kanadas innerhalb von zwei Stunden mit dem Auto erreichbar

Geschäfts- und Medienpartner der FIFA sorgen gemeinsam dafür „Canada Celebrates“ landesweit bekannt zu machen

Heute stellt die FIFA offiziell die Route für „Canada Celebrates the FIFA World Cup 2026™“ vor. Bei diesem einzigartigen Programm werden Gemeinden im gesamten Gebiet des Mitveranstalterlandes vereint und so der Elan, die Begeisterung und die Faszination, die das grösste Sportereignis der Welt auszeichnen, über die Spielorte Toronto und Vancouver hinausgetragen.

„Canada Celebrates“ bringt Fussballfans zusammen: Live-Übertragungen von Partien, Aktionen rund um den Sport, kulturelle Veranstaltungen, musikalische Darbietungen, kulinarische Genüsse und Momente nationalen Stolzes. Es wird während des gesamten Turniers vom 11. Juni bis zum 19. Juli stattfinden und vor dem Wettbewerb am 1. bzw. 5. Juni sowie im Rahmen der „FIFA World Cup Trophy Tour by Coca-Cola“ weitere Stationen umfassen. Während des Programms, das von der kanadischen Regierung, den Gemeinden und anderen Partnern unterstützt wird, werden von Küste zu Küste insgesamt 38 Stationen in 34 Gemeinden angefahren, die sich in allen Provinzen sowie einem Territorium befinden und von Whitehorse und Halifax bis nach Kamloops und Niagara Falls reichen. Damit wird WM-Stimmung in Gemeinden gebracht, die mehr als 75 Prozent der kanadischen Bevölkerung innerhalb von zwei Stunden mit dem Auto erreichen können.

Die Geschäftspartner der FIFA (Coca-Cola, Kia, Michelob-Ultra, Hisense, McDonald’s und The Home Depot) sowie der Medienpartner Bell Media engagieren sich gemeinsam für „Canada Celebrates“ und schaffen landesweit bereichernde und zugängliche Erlebnisse für Fussballfans und ihre Familien. „Canada Celebrates“ richtet sich explizit an die Fans; sie sind das Herz und die Seele der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™. Es bietet den Menschen die Möglichkeit, gemeinsam zu feiern und sich über den Sport zu vernetzen. Nähere Informationen zum Programm werden zu gegebener Zeit veröffentlicht.

„Als Kanadier bedeutet es mir unglaublich viel, den Gemeinden im ganzen Land einen Vorgeschmack auf die WM 2026 zu geben und den Einwohnern Kanadas die Möglichkeit zu bieten, Teil dieses historischen Moments zu sein. Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit so engagierten Partnern Erlebnisse zu schaffen, die den Stolz und die Liebe zum Fussball in ganz Kanada widerspiegeln“, so Vittorio Montagliani, FIFA-Vizepräsident und Präsident der Concacaf. „Bei dieser WM-Endrunde geht es nicht nur um die Austragung von Spielen in Toronto und Vancouver – sie wird auch ein bleibendes Vermächtnis für den Fussball im Land schaffen, die nächste Generation inspirieren und den Sport auf lange Sicht fördern. Wir freuen uns darauf, im Rahmen dieser weltweiten Feier diese 34 Gemeinden zu besuchen.“

„In diesem Sommer wird ‚Canada Celebrates‘ den Gemeinden im ganzen Land die Spannung und Begeisterung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ näherbringen. Da uns der Fussball verbindet, wird diese Tour den Kanadiern das Gefühl geben, Teil dieses historischen Moments zu sein“, so der Staatssekretär für Sport und kanadische FIFA-Beauftragte, Adam van Koeverden. „Unsere Regierung ist stolz darauf, diese Initiative in Zusammenarbeit mit der Tourism Industry Association of Canada zu unterstützen, damit die Menschen im Land den Sport feiern und unser Nationalteam anfeuern können. Dies wird das Gemeinschaftsgefühl fördern und uns mit Stolz erfüllen, die Welt zu Gast zu haben.“

Vom 9. April bis 26. Mai ist „Canada Celebrates“ Teil der „FIFA World Cup Trophy Tour by Coca-Cola“ und bietet den Fans ein noch intensiveres Erlebnis sowie die Möglichkeit, den originalen WM-Pokal in sieben kanadischen Städten zu sehen: Vancouver, Calgary, Winnipeg, Montreal, Halifax, Ottawa und Toronto. Termine und weitere Informationen finden sich unter Cokeurl.com/trophy.

Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ wird das grösste Sportereignis aller Zeiten sein: Kanada richtet das Turnier gemeinsam mit Mexiko und den USA aus. Es wird 16 Spielorte, 48 Mannschaften und 104 Partien geben, in denen der Weltfussball in Nordamerika im Rampenlicht steht. Der von 11. Juni bis 19. Juli stattfindende Wettbewerb wird nicht nur den gesamten Kontinent, sondern die ganze Welt in seinen Bann ziehen. Aktuelle Informationen zum Turnier sind auf der Seite der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ auf FIFA.com zu finden.

Folgende Gemeinden werden im Rahmen von „Canada Celebrates“ besucht

Ostküste

1. Juni – Mount Pearl, Neufundland

11. und 12. Juni – Halifax, Nova Scotia

15. Juni – Charlottetown, Prince Edward Island

18. Juni – Moncton, New Brunswick

21. Juni – Québec City, Québec

27. Juni – Kingston, Ontario

1. Juli – Mississauga, Ontario

4. Juli – London, Ontario

7. Juli – Mississaugas of the Credit First Nation

9. Juli – Burlington, Ontario

11. Juli – Waterloo Region, Ontario

15. Juli – Windsor, Ontario

18. und 19. Juli – Niagara Falls, Ontario

Westküste

5. Juni – Whitehorse, Yukon

11. und 12. Juni – Fort St. John, British Columbia

18. Juni – Kamloops, British Columbia

20. Juni – Salmon Arm, British Columbia

22. Juni – Revelstoke, British Columbia

24. Juni – Nelson, British Columbia

27. Juni – Cranbrook, British Columbia

1. Juli – Edmonton, Alberta

4. Juli – Saskatoon, Saskatchewan

7. Juli – Kenora, Ontario

11. Juli – North Bay, Ontario

15. Juli – Vaughan, Ontario

18. und 19. Juli – Brampton, Ontario