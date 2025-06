J Balvin, Doja Cat und Tems sind die Headliner der Halbzeitshow des Finales der ersten FIFA Klub-Weltmeisterschaft™, produziert von Global Citizen

Das mit Stars gespickte Event wird die größte Bühne des Klubfussballs in der Halbzeitshow der ersten FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ zum Strahlen bringen

Die Halbzeitshow wird von Chris Martin von Coldplay kuratiert, um den FIFA Global Citizen Education Fund zu unterstützen, der 100 Millionen US-Dollar für die Verbesserung des Zugangs zu hochwertiger Bildung sammeln will

Das Finale der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ wird die weltweit größte Reichweite eines globalen Klubturniers erzielen

Die FIFA und Global Citizen haben bekannt gegeben, dass J Balvin, Doja Cat und Tems die Halbzeitshow des Finales der ersten FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ am Sonntag, 13. Juli 2025, headlinen und das MetLife Stadium in New York, New Jersey, zum Kochen bringen werden. Die Show wird weltweit live und kostenlos auf DAZN.com übertragen. Das Turnier, bei dem der erste offizielle FIFA-Klubweltmeister gekürt wird, wird voraussichtlich die weltweit größte Reichweite eines globalen Klubfussballwettbewerbs erzielen.

"Von Medellín bis MetLife – ich fühle mich geehrt, die erste Halbzeitshow des Finales der FIFA Klub-Weltmeisterschaft als Headliner zu präsentieren. Es ist ein historischer Moment – für mich, für die lateinamerikanische Kultur und für jedes Kind, das große Träume hat.“ – J Balvin

„Wir werden die Welt für einen wunderschönen Moment zusammenbringen, um den Fussball zu feiern, die Einheit zu spüren, die Musik schafft, und das Leben von Millionen von Kindern durch den FIFA Global Citizen Education Fund zu verbessern. Ich kann es kaum erwarten – wir sehen uns beim Finale der FIFA Klub-Weltmeisterschaft!“ – Tems

Die Show unterstützt den FIFA Global Citizen Education Fund, eine Initiative, die FIFA-Präsident Gianni Infantino und Hugh Evans, Mitbegründer und CEO von Global Citizen, im April auf dem Global Citizen NOW Summit angekündigt haben. Ziel ist es, 100 Millionen US-Dollar zu sammeln, um Kindern auf der ganzen Welt Zugang zu hochwertiger Bildung und Fussball zu ermöglichen. Ein Dollar von jeder verkauften Eintrittskarte für die Spiele der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ in den Vereinigten Staaten in diesem Sommer wird an den FIFA Global Citizen Education Fund gespendet.

"Wir sind stolz darauf, für die allererste Halbzeitshow eines FIFA-Wettbewerbs mit Global Citizen zusammenzuarbeiten, um eine globale Superstar-Besetzung zusammenzubringen", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino.

"Gemeinsam werden wir bei einem besonderen Anlass, bei dem Fussball und Musik die Welt vereinen, Geschichte schreiben. Die FIFA und Global Citizen arbeiten zusammen, um eine wichtige Sache zu unterstützen: jedem Kind die Chance zu geben, zu lernen, zu spielen und zu träumen. Und nicht nur das: Mit jeder verkauften Eintrittskarte investieren wir über den FIFA Global Citizen Education Fund in ihre Zukunft. Diese Show wird unvergesslich sein - nicht nur wegen ihres Spektakels in einer denkwürdigen Nacht, sondern auch wegen der nachhaltigen Wirkung, die sie haben wird.“

„Wir können extreme Armut nicht beenden, ohne sicherzustellen, dass jedes Kind die Bildung erhält, die es verdient“, fügte Hugh Evans hinzu. „Deshalb rufen wir gemeinsam mit unseren Partnern bei der FIFA alle Fussballfans weltweit zum Handeln auf. Der FIFA Global Citizen Education Fund bündelt die globale Kraft des Fussballs und der Musik, um 100 Millionen US-Dollar zu sammeln – und Kindern auf der ganzen Welt eine echte Chance auf eine bessere Zukunft zu geben. Zum Start der Klub-Weltmeisterschaft rufen wir die Fans dazu auf, sich zu engagieren und Teil der Bewegung zu werden, die echte Veränderungen vorantreibt.“

Die Halbzeitshow des Finales der FIFA Klub-Weltmeisterschaft wird von Superstar J Balvin geleitet. Der langjährige Unterstützer von Global Citizen arbeitet bereits zum vierten Mal mit der gemeinnützigen Organisation zusammen, nachdem er während der Covid-19-Pandemie bei Sonderveranstaltungen wie One World: Together At Home, Global Goal: Unite For Our Future und Vax Live aufgetreten ist.

Die GRAMMY-Gewinnerin und Multi-Platin-Sängerin Doja Cat wird ebenfalls bei der Halbzeitshow der FIFA Klub-Weltmeisterschaft auftreten. Zuvor war sie Headlinerin des Global Citizen Festivals 2024 im Central Park sowie von Global Citizen LIVE vor dem Eiffelturm in Paris im Jahr 2021.

Eine weitere Headlinerin der Halbzeitshow des FIFA Klub-Weltmeisterschafts-Finales ist die nigerianische Sängerin, Songwriterin und Plattenproduzentin Tems, die 2022 beim Global Citizen Festival: Accra in Ghana auftrat und mit einer unvergesslichen Performance auf dem legendären Black Star Square die westafrikanische Nation begeisterte.

Im Rahmen seiner langjährigen Tätigkeit als internationaler Kurator des Global Citizen Festivals arbeitete Chris Martin von Coldplay mit Global Citizen zusammen und produzierte die Halbzeitshow des Finales der FIFA Klub-Weltmeisterschaft.

Die neue FIFA Klub-Weltmeisterschaft findet vom Samstag, 14. Juni, bis Sonntag, 13. Juli 2025, in den Vereinigten Staaten statt. Dabei treten die 32 besten Klubmannschaften der Welt an 12 Spielorten in elf Städten um den Titel an. Tickets und Hospitality-Pakete sind ab sofort unter FIFA.com/tickets erhältlich.

Die Halbzeitshow der FIFA Klub-Weltmeisterschaft wird von Global Citizen in Zusammenarbeit mit Live Nation, DoneDusted und DPS produziert. Die Regie übernimmt Hamish Hamilton, zu den ausführenden Produzenten gehören Guy Carrington, Hamish Hamilton und Dave Meyers.