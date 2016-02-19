Irakischer Fussballverband übernimmt das Intermediary Regulations Tool von FIFA TMS

Der irakische Fussballverband (IFA) übernimmt als zweiter Mitgliedsverband (MA) der asiatischen Fussballkonföderation (AFC) das Intermediary Regulations Tool (IRT) von FIFA TMS.

Das Tool, das beim IFA und seinen Mitgliedsvereinen nun online ist, hilft den MA, das FIFA-Reglement zur Arbeit mit Vermittlern einzuhalten und die Daten zu beschaffen und zu verfolgen, die bis zum 30. März 2016 im Vermittlerbericht zu veröffentlichen sind.

Das Tool ist voll in das internationale und das nationale Transferabgleichungssystem integriert, womit sämtliche Informationen zum Transfer von Berufsspielern und den damit verbundenen Vermittlertransaktionen über ein System laufen. Die MA können mit dem Tool Jahresberichte zur Beteiligung von Vermittlern erstellen und so ihre Pflichten gemäß Reglement zur Arbeit mit Vermittlern erfüllen. Das System kann an die Bedürfnisse der einzelnen MA angepasst werden und ist in den vier offiziellen FIFA-Sprachen erhältlich.