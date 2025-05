Harry Kane gehört zu den Superstars, die sich "sehr auf die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ freuen"

Harry Kane, Lautaro Martínez und Sergio Ramos sprechen über den neuen Wettbewerb

Mannschaften aus allen sechs Konföderationen werden vom 14. Juni bis 13. Juli in den Vereinigten Staaten um den Titel des ersten offiziellen FIFA-Klub-Weltmeisters kämpfen

Spieler aus fast 90 Ländern und Mannschaften aus allen sechs Kontinenten nehmen am größten globalen Klubwettbewerb teil, der jemals ausgetragen wurde

Harry Kane, Stürmer des FC Bayern München, reiht sich ein in eine Reihe von Superstars aus aller Welt, die sich auf den Beginn der neuen, bahnbrechenden FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ in den Vereinigten Staaten in diesem Sommer freuen. Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft wird das Gesicht des Klubfussballs für immer verändern. Alle sechs Konföderationen und fast 90 Länder werden durch die 32 Mannschaften und ihre Spieler vertreten sein, die an zwölf Spielorten in elf US-Städten - Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Los Angeles, Miami, Nashville, New York New Jersey, Orlando, Philadelphia, Seattle und Washington, D.C. - um den Titel des ersten offiziellen FIFA-Klub-Weltmeisters kämpfen werden. Mit einer Reihe von kontinentalen Titelträgern und Mannschaften, die in der vierjährigen Qualifikationsphase durchweg beeindruckende Leistungen im wichtigsten Wettbewerb ihrer Konföderation gezeigt haben, ist die FIFA Klub-Weltmeisterschaft das leistungsstärkste globale Klubturnier, das es je gegeben hat, und Kane gehört zu den namhaften Spielern, die es kaum erwarten können, dass es losgeht.

Superstars "freuen sich sehr" auf die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ 01:35

„Es wird einzigartig. Mit dem eigenen Verein an einem so großen Turnier teilzunehmen, ist etwas ganz Besonderes. Ich denke, es wird eine großartige Erfahrung“, sagte der englische Nationalspieler, dessen Team in der Gruppe C auf Auckland City FC (Neuseeland), SL Benfica (Portugal) und CA Boca Juniors (Argentinien) trifft. "Ein Jahr vor der eigentlichen (FIFA-)Weltmeisterschaft in die USA zu reisen, ist eine großartige Gelegenheit, einige der Stadien und die Fans dort kennenzulernen. Es wird ein wirklich großartiges Turnier werden. Wie immer, wenn es das erste Turnier ist, fragen sich die Leute, wie es laufen wird, aber ich freue mich sehr darauf." Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft wird auch über das eigentliche Turnier hinaus globale Auswirkungen haben, denn neben dem Preisgeld von USD 1 Milliarde für die 32 teilnehmenden Klubs wurde ein bahnbrechendes globales Solidaritätsmodell in Höhe von USD 250 Millionen für nicht teilnehmende Mannschaften eingerichtet, so dass alle Einnahmen aus dem Turnier in den Fussball reinvestiert werden.

Dank der bahnbrechenden Vereinbarung zwischen der FIFA und DAZN, der größten Sportunterhaltungsplattform der Welt, können Fans in aller Welt jedes der 63 Spiele kostenlos sehen, angefangen beim Eröffnungsspiel zwischen Al Ahly FC und Inter Miami CF im Hard Rock Stadium am Samstag, 14. Juni, bis hin zum Finale im MetLife Stadium am Sonntag, 13. Juli, wenn der offizielle FIFA-Klub-Weltmeister die neue, maßgeschneiderte Trophäe des Turniers in die Höhe stemmen wird. „Ich habe mich schon immer darauf gefreut, gegen die besten Klubs zu spielen, und hier werden wir eine gesunde, aber sehr kompetitive Rivalität erleben“, sagte Sergio Ramos, der ehemalige Verteidiger von Real Madrid C.F. (Spanien), der jetzt Teil der Mannschaft des CF Monterrey (Mexiko) ist, die in Gruppe E auf den FC Internazionale Milano (Italien), CA River Plate (Argentinien) und Urawa Red Diamonds (Japan) trifft.

„Es ist für mich immer besonders aufregend, bei dieser Art von Wettbewerb mitzuspielen. Das Format ist neu, aber es erfordert schon ein sehr hohes Maß an Konzentration, denn selbst das kleinste Detail kann den Unterschied zwischen Weiterkommen und Ausscheiden ausmachen. Wir wissen, dass wir es mit sehr, sehr wichtigen Gegnern zu tun haben werden, mit großen Namen, mit einer langen Geschichte, und sie sind alle sehr wettbewerbsfähig."