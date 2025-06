Fussball wird stärker als je zuvor aus der COVID-19-Krise hervorgehen

"Der COVID-19-Hilfsplan der FIFA wird es dem Fussball ermöglichen, stärker als zuvor aus der COVID-19-Pandemie hervorzugehen. Dieser Bericht zeugt von den weltweiten Bemühungen der letzten zwei Jahre. Der COVID-19-Hilfsplan zeigt das Engagement der FIFA für den Fussball und die Solidarität mit der Fussballfamilie. In Krisenzeiten steht unsere Familie vereint zusammen." Die in dem Bericht vorgestellten Fallbeispiele sind nicht umfassend, sondern stellen vielmehr eine Momentaufnahme der Bemühungen und Unternehmungen von Mitgliedsverbänden in den vergangenen zwei Jahren dar. Dazu gehören: Andorra – Die drei lokalen Frauenteams (ENFAF) treten in spanischen Ligen an, um auf einem stärkeren Niveau zu spielen. Der im Rahmen des COVID-19-Hilfsprogramms bereitgestellte Zuschuss in Höhe von USD 500.000 für den Frauenfussball hat die Reisekosten der Frauen-Teams gedeckt, die pro Saison rund 80 Mal nach Spanien reisen. Antigua und Barbuda - Als in Antigua und Barbuda die Zahl der COVID-19 Fällen anstieg, konnte die Nationalmannschaft ihre Qualifikationsspiele für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™ nicht zu Hause austragen. Das COVID-19-Hilfsprogramm der FIFA half dem Fussballverband von Antigua und Barbuda (ABFA) jedoch, ein "Heimspiel" in Curaçao zu organisieren. Argentinien – Der argentinische Fussballverband nutzte den Solidaritätszuschuss in Höhe von USD 1 Mio. für die Durchführung von COVID-19-Tests bei Spielern und Mitarbeitern. Armenien - Die Finanzierung ermöglichte die Organisation des #OurGame-Turniers. Dabei handelt es sich um ein Frauen-Mini-Turnier zwischen Armenien, Jordanien, Libanon und Litauen. Es war der erste internationale Wettbewerb, der in der südkaukasischen Republik stattfand.