Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion und EJAE präsentieren mit „DNA“ die offizielle Hymne der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Kollaboration zwischen Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion und EJAE bei „DNA“, der offiziellen Hymne der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, mit einer Mischung aus klassischem Gesang, zeitgenössischer Kreativität und elektronischer Produktion

„DNA“ als musikalische Hommage an Identität, Einheit und Zugehörigkeit im Herzen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™

Premiere von „DNA“ bei der Eröffnungsfeier in Mexiko-Stadt mit Andrea Bocelli und EJAE

Heute hat die FIFA „DNA“, die offizielle Hymne der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ präsentiert. Der Song, der vom legendären Tenor Andrea Bocelli, dem weltbekannten DJ und Produzenten David Guetta, der dreifachen Grammy-Preisträgerin Megan Thee Stallion sowie der mit einem Oscar, einem Grammy und einem Golden Globe ausgezeichneten Sängerin und Songwriterin EJAE interpretiert wird, ist ein musikalischer Meilenstein für das Turnier und ab sofort auf allen Streamingplattformen verfügbar.

Im Vorfeld der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ bringt „DNA“ weltweit einflussreiche Künstlerinnen und Künstler zusammen und verleiht dem Turnier einen feierlichen und emotionalen Charakter. Der Song widerspiegelt den Geist der ersten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™, die in drei Ländern und 16 Spielorten stattfindet und bei der 48 Teams auf der grössten Bühne des Fussballs gegeneinander antreten werden.

Die offizielle Hymne der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ repräsentiert jenen Moment, in dem die Welt den Atem anhält, die Menge zusammenkommt und der Fussball für das gewürdigt wird, was er wirklich ist: mehr als nur ein Spiel.

Im Zuge des weltweiten Release feiert der Song „DNA“ von Andrea Bocelli und EJAE am Donnerstag, 11. Juni, bei der Eröffnungsfeier in Mexiko-Stadt seine Premiere. Die Zeremonie bildet den Auftakt zu einem Turnier, dessen Echo durch Kanada, Mexiko und die USA hallen wird – vereint durch die gemeinsame Leidenschaft für den Sport, der Millionen Menschen weltweit verbindet.

Andrea Bocelli meint zur Veröffentlichung des Songs: „Der Titel ‚DNA‘ sagt bereits alles. Fussball begleitet mich schon ein Leben lang und wird immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen haben. Als ich angefragt wurde, die Hymne der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft zu singen und an der Eröffnungsfeier teilzunehmen, hat mich das zutiefst berührt. Gleichzeitig erfüllt es mich mit grosser Freude und Dankbarkeit, nach Mexiko-Stadt zurückzukehren, einer Stadt, die mich stets mit enormer Herzlichkeit empfangen hat. Auch die gemeinsame Zusammenarbeit mit EJAE und David Guetta bei der offiziellen Hymne werde ich in besonderer Erinnerung behalten. An die FIFA, an die Organisatoren und an alle Fans, die sich weltweit in Stadien, Wohnzimmern und auf Dorfplätzen versammeln werden: Wir singen für euch.“

EJAE fügt hinzu: „Bei der offiziellen Hymne der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft mitgewirkt zu haben, bedeutet mir unglaublich viel, zumal ich für diesen Song koreanische Texte schreiben durfte. Es ist mir eine grosse Ehre, Südkorea auf einer solchen Bühne zu vertreten. Zu meinen schönsten Kindheitserinnerungen gehört die Zeit während der WM 2002 in Seoul, als die ganze Stadt zusammenkam. Ich werde nie vergessen, wie sich wildfremde Menschen auf der Strasse umarmten und gemeinsam feierten. Für mich ist es genau dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit, was eine Weltmeisterschaft ausmacht, und ich bin dankbar, dieses Jahr ein Teil davon zu sein.“

Mit „DNA“ als symbolischem Kern spiegelt diese Hymne das Wesen des Fussballs wider: Durchhaltevermögen, Zusammenhalt, Ehrgeiz und Zugehörigkeit – Werte, die in jedem Spieler und jedem Fan verankert sind. Eine Songzeile lautet denn auch: „Es ist mehr als nur ein Spiel, es ist unsere DNA.“ Damit bringt der Song die emotionalen und kulturellen Verbindungen zum Ausdruck, die Fussballfelder, Strassen und Nationen über Generationen hinweg miteinander vereinen.

Die von Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion und EJAE produzierte Hymne vereint musikalische Exzellenz, moderne Kreativität und internationale Vielfalt. Bocelli verleiht dem Ganzen zeitlose Würde und emotionale Tiefe und knüpft damit an die Tradition und das Erbe des Sports an. David Guetta steht für zeitgenössische Klänge und globale Präsenz, während EJAE eine Stimme einbringt, die sinnbildlich für die weltweiten Fans steht. Gemeinsam haben sie eine Hymne geschaffen, die zugleich traditionell und modern wirkt und damit eine Brücke zwischen der Geschichte und der Zukunft des Fussballs schlägt.

Als offizielle Hymne der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ und Teil des offiziellen Albums zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ steht „DNA“ im Mittelpunkt des weltweiten Musikprogramms der FIFA für das Turnier und spiegelt die globale Reichweite sowie den gemeinsamen Geist der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ wider. Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ bringt im Vorfeld der grössten und inklusivsten Ausgabe der Geschichte Fans auf der ganzen Welt zusammen.