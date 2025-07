Fussball- und Musikstars sorgen für Spektakel beim Finale der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™

Diesen Sonntag wird New York/New Jersey zum globalen Hotspot des Fussballs und der Musik. Das mit Spannung erwartete Finale der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ zwischen dem Chelsea FC und Paris Saint-Germain im MetLife-Stadion bietet den Fans Fussball auf Weltklasseniveau und ein über vierstündiges Nonstop-Spektakel.

Das historische Programm beginnt um 13.30 Uhr ET (18.30 Uhr BST, 19.30 Uhr MESZ) mit einem Countdown und einer energiegeladenen Pre-Match-Show, die den Rahmen für einen unvergesslichen Tag setzt und ohne Unterbruch bis weit nach Spielende dauert. Fans aus aller Welt können das gesamte Ereignis live und kostenlos auf DAZN.com verfolgen.

Die erste Halbzeitshow in der Geschichte der FIFA – präsentiert von Panini – verwandelt das Stadion zur Pause in eine grosse Konzerthalle. Eine eigens konstruierte Bühne in den oberen Rängen stellt sicher, dass das Spielfeld für die zweite Halbzeit unberührt bleibt.