Fünf Millionen Ticketanfragen in 24 Stunden zeigen starke weltweite Nachfrage nach der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Fans aus über 200 Ländern und Gebieten reichten innerhalb der ersten 24 Stunden nach Beginn der Zufallsauslosung fünf Millionen Ticketanträge ein

Enorme Nachfrage durch hochkarätige Gruppenspiele wie Kolumbien gegen Portugal

Interesse auch im restlichen Südamerika hoch, während schottische Fans nach 28 Jahren endlich wieder bei der WM dabei sind

Nur 24 Stunden nach dem Start der dritten Ticketverkaufsphase für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ war die weltweite Nachfrage schon extrem hoch. Fans aus über 200 Ländern und Gebieten stellten innerhalb von 24 Stunden fünf Millionen Ticketanfragen über FIFA.com/tickets. Diese Begeisterung ist auf das erste Turnier mit 48 Mannschaften zurückzuführen, das vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026 in Kanada, Mexiko und den USA stattfinden wird.

Den ersten Zahlen zufolge besteht offenbar starkes Interesse an den Top-Begegnungen der Gruppenphase, wobei die Partie Kolumbien gegen Portugal (Miami, 27. Juni) während der bisherigen Phase der Zufallsauslosung das begehrteste Spiel ist. Brasilien gegen Marokko (New York, New Jersey, 13. Juni), Mexiko gegen Südkorea (Guadalajara, 18. Juni), Ecuador gegen Deutschland (New York, New Jersey, 25. Juni) und Schottland gegen Brasilien (Miami, 24. Juni) vervollständigen die Top 5 der begehrtesten Spiele, an denen neun Mannschaften aus fünf verschiedenen Kontinenten beteiligt sind.

Nach 24 Stunden liegen die drei Gastgeberländer diesbezüglich an der Spitze, gefolgt von Kolumbien, England, Ecuador, Brasilien, Argentinien, Schottland, Deutschland, Australien, Frankreich und Panama.

Die hohe Nachfrage aus Südamerika (Kolumbien, Ecuador, Brasilien und Argentinien) sowie aus Mittelamerika (Panama) zeigt, wie sehr die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ auf dem gesamten Kontinent für Begeisterung sorgt. Dass sich Schottland in dieser Kategorie unter den ersten zehn befindet, spiegelt die Vorfreude der Fans wider, ihr Team nach 28 Jahren endlich wieder auf der Weltbühne zu sehen, und untermauert die Erwartungen, dass der Fussball in sechs Monaten in Nordamerika die Welt vereinen wird.

Die Phase des Zufallsziehung für den Ticketverkauf läuft noch bis Dienstag, 13. Januar 2026, um 17:00 Uhr MEZ. Dabei spielt es keine Rolle, wann man innerhalb dieses Zeitraums ein Ticket beantragt, denn die Chancen bleiben gleich. Jeder ist eingeladen, sich unter FIFA.com/de/tickets für die Verlosung anzumelden, um die Chance zu haben, Teil eines Turniers zu sein, das unvergessliche Momente, bisher ungekannte Dimensionen und ein unvergleichliches Fussballfest verspricht.

Während dieser Verkaufsphase können Fans unter Berücksichtigung der Beschränkungen für Haushalte auswählen, für welche Spiele sie Tickets kaufen möchten, welche Ticketkategorie(n) sie bevorzugen und wie viele Tickets sie pro Partie erwerben möchten. Tickets können ab Montag, 15. Dezember 2025, auch über den FIFA-Weiterverkaufs-/Tauschmarktplatz unter FIFA.com/de/tickets erworben werden.

Wir empfehlen, unter FIFA.com/de/tickets die FAQs und alle veröffentlichten rechtlichen Dokumente zu lesen, die für den Kauf und die Nutzung von Tickets für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ gelten. Ticketanträge unterliegen den offiziellen Regeln der Zufallsziehung, die auf FIFA.com/de verfügbar sind. Für die Teilnahme ist zunächst kein Kauf erforderlich. Erhält jedoch ein Antragsteller den Zuschlag, wird die Zahlungskarte automatisch gemäss der Zahlungsautorisierung belastet. Wenn ein Fan ein Ticket für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ zugeteilt bekommt, bedeutet das, dass er dieses automatisch kauft. Zur Teilnahme ist ein Mindestalter von 18 Jahren erforderlich.

Wer sofort Tickets für bestimmte Begegnungen erwerben will und ein Premium-Erlebnis am Spieltag sucht, kann Hospitality-Pakete kaufen, die auch Tickets für die Partien beinhalten. Dies ist auf FIFA.com/de/hospitality über On Location möglich, den offiziellen Hospitality-Anbieter der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™.

Darüber hinaus kann man All-inclusive-Reisepakete von Qatar Airways buchen, die Eintrittskarten für die Spiele, den Transport, Hotelübernachtungen und Flüge umfassen.