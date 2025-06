Forschungsausschreibung der FIFA für Sonderausgabe zu Frauenfussballmedizin

Unter dem Titel "The Science and Medicine of Women’s Football: Towards a better understanding of health and performance" (Wissenschaft und Medizin des Frauenfussballs: hin zu einem besseren Verständnis von Gesundheit und Leistung) wird die Mitte 2022 veröffentlichte Sonderausgabe wichtige Grundlagen für die sportwissenschaftliche und -medizinische Erforschung des Frauenfussballs liefern. Angesichts der bislang beschränkten Forschungsdaten zu Gesundheit, Wohlergehen und Leistung von Fussballerinnen soll sie darüber hinaus neue Erkenntnisse liefern.