Montag 22 Februar 2016, 17:14
Organisation

FIFA weist Berufung von belgischem Verein gegen Sanktionen ab

Die FIFA-Berufungskommission hat die Berufung des belgischen Vereins FC Seraing abgewiesen und den Entscheid der FIFA-Disziplinarkommission zur Sanktionierung des Vereins wegen des Verstoßes gegen die Bestimmungen zum Verbot der Beeinflussung von Vereinen durch Drittparteien sowie von Dritteigentum an wirtschaftlichen Spielerrechten (TPO) in allen Punkten bestätigt.

Für den FC Seraing gilt damit für vier volle aufeinanderfolgende Registrierungsperioden eine Transfersperre. Während dieser Zeit darf der Verein weder auf nationaler noch auf internationaler Ebene Spieler registrieren. Die Sperre gilt ab der nächsten Registrierungsperiode (Sommer 2016), weil der Vorsitzende der FIFA-Berufungskommission der Berufung des Klubs aufschiebende Wirkung gewährte.

Gegen den FC Seraing wurden zudem eine Geldstrafe von CHF 150.000, eine Ermahnung und ein Verweis verhängt.

Der begründete Entscheid der FIFA-Berufungskommission wurde dem FC Seraing heute mitgeteilt.

