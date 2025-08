FIFA setzt Dialog mit UEFA-Arbeitsgruppe zu Menschenrechten fort

Am Vortag des 73. FIFA-Kongresses in Kigali (Ruanda) führte die FIFA konstruktive Gespräche mit der UEFA-Arbeitsgruppe zu Menschenrechten. An der Sitzung unter der Leitung von FIFA-Generalsekretärin Fatma Samoura nahmen hochrangige Vertreter der Verbände Belgiens, Dänemarks, Deutschlands, Englands, Finnlands, der Niederlande, Norwegens, Portugals, Schwedens, der Schweiz und von Wales sowie Vertreter der FIFA-Administration teil. Die Teilnehmer wurden von Michael Llamas, dem Vorsitzenden des FIFA-Ausschusses zu Menschenrechten und sozialer Verantwortung, über die bisherige positive Arbeit sowie die Fortschritte bei der Durchsetzung der Menschenrechte im Rahmen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ informiert. Michael Llamas bekräftigte zudem den Willen des Ausschusses, eine Analyse des menschenrechtlichen Vermächtnisses des Turniers vorzunehmen, wobei diese auch wertvolle Anhaltspunkte für die Planung künftiger FIFA-Turniere liefern soll. Die Analyse soll dank der Konsultation interessierter Parteien Transparenz bieten. Die Ergebnisse sollen zum Schluss in einem Bericht veröffentlicht werden. Die Mitglieder der UEFA-Arbeitsgruppe würdigten den konstruktiven Dialog und bestätigten ihren Willen, die Zusammenarbeit mit der FIFA zu vertiefen, damit der Fussball auch in Zukunft wann und wo immer möglich Fortschritte im Bereich Menschenrechte bewirken kann.