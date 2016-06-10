FIFA-Ratsausschuss hebt Suspendierung des Fussballverbands von Benin (FBF) auf

Der FIFA-Ratsausschuss hat die Suspendierung aufgehoben, die der FIFA-Rat am 9. Mai 2016 gemäß Art. 16 der FIFA-Statuten gegen den Fussballverband von Benin (FBF) verhängt hatte, weil dieser aufgrund eines lokalen Gerichtsurteils nicht binnen der gesetzten Frist Wahlen abgehalten hatte.

Die Aufhebung der Suspendierung wurde nach dem FBF-Wahlkongress heute, 10. Juni 2016, bestätigt.