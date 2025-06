FIFA lanciert innovative FIFA-Musikstrategie mit neuer Podcast-Serie 

Gäste in der ersten Staffel des FIFA-PlayOn-Podcasts sind bekannte Spieler und Musiker

FIFA Sound beginnt mit einer neuen achtteiligen Podcast-Serie. Der FIFA-PlayOn-Podcast wird von Chartstürmer Liam Payne der Universal Music Group moderiert, der von Sportmoderator Jaydee Dyer assistiert wird. Gäste sind jeweils Fussballstars und preisgekrönte Musiker, die so für spannende Begegnungen sorgen. In jeder Folge erzählen berühmte Spieler von Schlüsselmomenten auf und neben dem Platz und präsentieren die Songs, die sie zeit ihres Lebens begleitet haben. Sie treffen dabei auf preisgekrönte Musiker, die sie inspiriert haben, und schlagen so eine persönliche Brücke zwischen der Musik und dem Fussball.