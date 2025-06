FIFA lanciert einjährigen Countdown bis zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™

Anpfiff des Turniers am Donnerstag, 11. Juni 2026, in Mexiko-Stadt

Grösste und inklusivste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ dank 48 Teams

Erste Ausgabe mit drei Gastgeberländern: Kanada, Mexiko und USA

Am 11. Juni 2026 erfolgt in Nordamerika der Anpfiff zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™. Mit neu 48 Teams in drei Ländern und 16 attraktiven Spielorten wird es die bislang grösste und inklusivste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™. 2026 werden in den Stadien in Kanada, Mexiko und den USA 6,5 Millionen Fans erwartet, die mit dem Fussball den Kontinent und die ganze Welt einen werden.

„Heute in einem Jahr wird die grösste Fussballshow auf Erden die Menschen in ihren Bann ziehen wie nie zuvor“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino. „Es ist mehr als ein Turnier. Es ist ein globales Fest der Verbundenheit, der Einheit und der Begeisterung. Rund um den Erdball werden Träume wahr, wenn sich Teams qualifizieren und die Fans ihre Reise zur grössten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft, die es je gab, planen.“

Mit der neuen FIFA Klub-Weltmeisterschaft™, die am kommenden Samstag in Miami (Florida) beginnt, steht ein weiterer Meilenstein an. Bei diesem Turnier kämpfen 32 der besten Klubteams aus aller Welt um den Titel des FIFA-Klubweltmeisters.

Die FIFA feiert ein Jahr bis zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ 03:08

Zur Feier des einjährigen Countdowns enthüllen alle 16 Spielorte Countdown-Uhren mit der jeweiligen lokal inspirierten offiziellen Spielortmarke. Die Uhren wurden an zentralen und symbolträchtigen Orten aufgestellt und zählen bis Mitternacht am 11. Juni 2026 herunter – dem Tag, an dem die grösste Sportveranstaltung der Welt in Nordamerika angepfiffen wird.

In ganz Nordamerika finden lokale Veranstaltungen, Feiern mit Interessengruppen und viele weitere Events statt, um Menschen in der Region auf die grösste Turnierauflage aller Zeiten einzustimmen. An jedem Spielort erklärt zudem eine lokale Berühmtheit oder Persönlichkeit in einem Video, was ihre Stadt so einzigartig und inspirierend macht.

„Angesichts der Pracht, der Kultur und des einzigartigen Flairs der 16 Spielorte wird die Welt bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft staunend feststellen, was Nordamerika alles zu bieten hat“, erklärte Präsident Infantino. „Wir freuen uns, Teams und Gäste aus allen Kontinenten zu begrüssen und den Fussball auf seiner grössten Bühne hochleben zu lassen.“

Ein Jahr vor dem Eröffnungsspiel stehen die ersten 13 Teilnehmer dieses historischen Turniers fest. Neben Kanada, Mexiko und den USA, die als Co-Gastgeber automatisch qualifiziert sind, haben zehn weitere Nationalteams ihr WM-Ticket gelöst, nämlich der amtierende Weltmeister Argentinien, die WM-Debütanten Jordanien und Usbekistan sowie Australien, Brasilien, Ecuador, die IR Iran, Japan, die Republik Korea und Neuseeland. Während die restlichen 35 Teams spätestens im März 2026 feststehen, werden die Begegnungen der Gruppenphase bereits im Dezember 2025 bei der Endrundenauslosung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ ermittelt.

Der allgemeine Kartenverkauf für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ beginnt zwar erst in den kommenden Monaten, doch ausgewählte Hospitality-Pakete mit Tickets sind bereits jetzt erhältlich. Zusätzliche Hospitality-Pakete, u. a. für Spiele in Kanada und Mexiko, gelangen im Juli in den Verkauf. Weitere Informationen sind auf FIFA.com/tickets zu finden, der offiziellen und bevorzugten Ticketverkaufsstelle für das Turnier. Wer sich für Einsätze als ehrenamtlicher Helfer interessiert, kann sich bereits vor dem Programmstart unter FIFA.com/volunteers der FIFA-Gemeinschaft der ehrenamtlichen Helfer anschliessen, die eine Million Mitglieder zählt.