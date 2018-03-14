FIFA hebt Suspendierung des pakistanischen Fussballverbands auf

Am 13. März 2018 hat die FIFA die Suspendierung des pakistanischen Fussballverbands (PFF) aufgehoben, die am 10. Oktober 2017 wegen unzulässiger Einflussnahme Dritter verhängt worden war.

Die Aufhebung der Suspendierung erfolgte, nachdem das Obergericht von Lahore den von ihm ernannten Sachwalter angewiesen hatte, die Gewalt über den PFF gemäß Wahlergebnis vom 30. Juni 2015 abzugeben, und bestätigt worden war, dass der PFF die Gewalt über seine Büros und Konten am 1. März 2018 effektiv wiedererlangt hatte.