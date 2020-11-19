FIFA hebt Suspendierung des Fussballverbands von Trinidad und Tobago auf

Nach Kenntnisnahme des jüngsten Urteils des Appellationsgerichts von Trinidad und Tobago sowie des ausdrücklichen Wunsches der Mitglieder des Fussballverbands von Trinidad und Tobago (TTFA), dass alle von angeblich im Auftrag des TTFA handelnden Parteien eingereichten Klagen zurückgezogen werden, hat der FIFA-Ratsausschuss beschlossen, die Suspendierung des TTFA mit sofortiger Wirkung aufzuheben.

Folglich ist der TTFA wieder ein vollberechtigtes Mitglied der FIFA. Zudem dürfen die Verbands- und Klubteams des TTFA wieder an internationalen Wettbewerben teilnehmen. Darüber hinaus kommt der TTFA wieder in den Genuss von Entwicklungsprogrammen, Kursen und Schulungen der FIFA und/oder der Fussballkonföderation von Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik (Concacaf). Die FIFA-Mitgliedsverbände dürfen ihrerseits wieder sportliche Beziehungen zum TTFA und/oder seinen Teams unterhalten.