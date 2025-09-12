FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™: Über 1,5 Millionen Teilnahme an Ticketziehung in den ersten 24 Stunden

Fans aus 210 Ländern nehmen an Visa-Vorverkaufsziehung teil

Die meisten Anmeldungen stammen von Bürgern aus den USA, Mexiko und Kanada

Anmeldefrist läuft noch bis zum 19. September, um 11 Uhr ET (17 Uhr MEZ)

Nur 24 Stunden nach Beginn der Anmeldefrist für die Visa-Vorverkaufsziehung zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ konnte die FIFA bereits mehr als 1,5 Millionen Fananmeldungen aus 210 verschiedenen Ländern verbuchen.

Die grösste Nachfrage wurde bislang aus den Austragungsländern Kanada, Mexiko und den USA verzeichnet, gefolgt von Argentinien, Kolumbien, Brasilien, England, Spanien, Portugal und Deutschland.

„Die hohe Anzahl an eingegangenen Teilnahme zeigt eindrucksvoll, wie riesig die Vorfreude auf das Turnier rund um den Globus bereits ist und welch ein Meilenstein der Fussballgeschichte uns erwartet“, sagte Heimo Schirgi, Betriebsdirektor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™.

Die Visa-Vorverkaufsziehung ist die erste Kartenverkaufsphase des Turniers und bietet damit Fans die erste Chance, bei der bislang grössten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ dabei zu sein. Der Zeitpunkt der Teilnahme an der die Visa-Vorverkaufsziehung hat keinen Einfluss auf die Erfolgsaussichten bei der Ziehung. Fans, die sich noch nicht angemeldet haben, können dies noch bis zum 19. September, 17 Uhr MEZ jederzeit nachholen. Nach der Ziehung werden die erfolgreichen Personen ab dem 29. September per E-Mail informiert und erhalten für den Kauf von Tickets (sofern verfügbar) ein Datum (ab dem 1. Oktober) sowie ein Zeitfenster zugeteilt.

Tickets für die Gruppenphase können sich Fans zu Beginn des Kartenverkaufs bereits ab USD 60 sichern. In den Verkauf gelangen Einzeltickets für alle 104 Spiele, ebenso wie Spielort- und Teamtickets.

Die kommenden Verkaufsphasen für Tickets beginnen im Oktober. Weitere Informationen zu Verkaufsfristen und Ticketprodukten sind auf FIFA.com/tickets verfügbar.

Auf FIFA.com/hospitality sind bereits Hospitality-Pakete samt Tickets für ein oder mehrere Spiele erhältlich. Fans sollten Tickets nur auf FIFA.com/tickets kaufen. Dies ist der einzige offizielle Verkaufskanal für Tickets der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™. Über nicht offizielle Verkaufskanäle erworbene Hospitality-Pakete und Tickets sind möglicherweise nicht gültig.