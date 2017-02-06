FIFA erklärt Sperre des Generalsekretärs des Fussballverbands von Osttimor für weltweit gültig

Die FIFA bestätigt die weltweite Gültigkeit der Sperre, die die Disziplinarkommission der asiatischen Fussballkonföderation (AFC) gegen den Generalsekretär des Fussballverbands von Osttimor verhängt hat, weil dieser im Zusammenhang mit dem Einsatz nicht spielberechtigter Spieler durch Osttimor gefälschte Dokumente verwendet hatte.

In Übereinstimmung mit Art. 136 ff. des FIFA-Disziplinarreglements hat der Vorsitzende der FIFA-Disziplinarkommission die dreijährige Sperre von Amândio de Araújo Sarmento für sämtliche Fussballtätigkeiten für weltweit gültig erklärt.

Den jeweiligen Parteien wurde der Entscheid des Vorsitzenden ordnungsgemäß mitgeteilt.

Die Medien werden gebeten, sich für weitere materielle Fragen zum Entscheid an die AFC zu wenden.