FIFA erfreut über innovative Digital- und TV-Inhalte bei FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™

„Das IBC ist das Zentrum für Videoinhalte aus allen Spielorten in Australien und Neuseeland. Dank unserer komplett aus der Ferne gesteuerten Live- und Non-Live-Produktion haben wir bei allen 64 Spielen neue Massstäbe in der Sportübertragung gesetzt“, fügte der FIFA-Präsident an. Diese Innovation ist ein Fortschritt gegenüber der WM der Männer in Katar und in diesem Ausmass ein Novum im Sport. Dank diesem neuen, nachhaltigeren technologischen Ansatz konnten wir die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft einem weltweiten Publikum zugänglich machen.“