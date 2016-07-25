FIFA dehnt Strafe wegen Spielmanipulation gegen Vizepräsidenten des Fussballverbands von Äquatorial-Guinea aus

Die FIFA bestätigt die weltweite Gültigkeit der zweijährigen, ab dem 10. Juli 2016 gültigen Sperre gegen den Vizepräsidenten des Fussballverbands von Äquatorial-Guinea, Gustavo Ndong Edu, die die CAF-Disziplinarkammer am 9. Juli 2016 verhängt hat, weil dieser versucht hatte, den Spieloffiziellen des Qualifikationsspiels für die Afrikameisterschaft der Frauen zwischen Äquatorial-Guinea und Mali am 10. April 2016 Geld anzubieten.

Der Vorsitzende der FIFA-Disziplinarkommission hat die Gültigkeit der zweijährigen Sperre für sämtliche Fussballtätigkeiten gemäß Art. 78 Abs. 1 lit. c und Art. 136 ff. des FIFA-Disziplinarreglements weltweit ausgedehnt. Den jeweiligen Parteien wurde der Entscheid des Vorsitzenden ordnungsgemäß mitgeteilt.

Die Medien werden gebeten, sich für weitere materielle Fragen zu den Entscheiden an die CAF zu wenden.