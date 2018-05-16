FIFA-Berufungskommission bestätigt teilweise Sperre gegen Worawi Makudi 

Die FIFA-Berufungskommission hat zur Berufung, die Worawi Makudi, ehemals Präsident des thailändischen Fussballverbands, eingereicht hat, folgenden Entscheid erlassen.

Der Entscheid der rechtsprechenden Kammer der unabhängigen Ethikkommission vom 10. Oktober 2016 wurde insofern teilweise bestätigt, als die gegen Worawi Makudi verhängte Sperre für alle nationalen und internationalen Fussballtätigkeiten (administrativ, sportlich und anderweitig) von fünf auf dreieinhalb Jahre reduziert und die Geldstrafe von CHF 10 000 bestätigt wurden.

Das Verfahren gegen Worawi Makudi war am 23. Juli 2015 eingeleitet worden. Später wurde er von der rechtsprechenden Kammer der unabhängigen Ethikkommission des Verstoßes gegen Art. 17 (Urkundenfälschung) und Art. 41 (Mitwirkungspflicht der Parteien) des FIFA-Ethikreglements für schuldig befunden worden.