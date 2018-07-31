FIFA-Berufungskommission bestätigt teilweise Sperre gegen Gordon Derrick 

Die FIFA-Berufungskommission hat zur Berufung, die Gordon Derrick, ehemals Generalsekretär des Fussballverbands von Antigua und Barbuda und Präsident der karibischen Fussballunion, eingereicht hat, folgenden Entscheid erlassen.

Der Entscheid der rechtsprechenden Kammer der unabhängigen Ethikkommission wurde teilweise bestätigt und Gordon Derrick am 19. September 2017 mitgeteilt, wobei die gegen ihn verhängte Sperre für alle nationalen und internationalen Fussballtätigkeiten (administrativ, sportlich und anderweitig) von sechs auf vier Jahre und die Geldstrafe von CHF 30 000 auf CHF 10 000 reduziert wurden.

Das Verfahren gegen Gordon Derrick war am 6. März 2015 eingeleitet worden. Später wurde er von der rechtsprechenden Kammer der unabhängigen Ethikkommission des Verstosses gegen Art. 20 (Annahme und Gewährung von Geschenken und sonstigen Vorteilen), Art. 19 (Interessenkonflikte), Art. 15 (Loyalität), Art. 13 Abs. 4 (Allgemeine Verhaltensregeln) des FIFA-Ethikreglements für schuldig befunden. Diese Verstösse wurden von der FIFA-Berufungskommission bestätigt. Nicht bestätigt hat die Berufungskommission hingegen die Feststellung der rechtsprechenden Kammer, die Gordon Derrick im Laufe des Verfahrens weiterer Verstösse gegen Art. 41 (Mitwirkungspflicht der Parteien) und Art. 18 (Anzeige- sowie Mitwirkungs- und Rechenschaftspflicht) des FIFA-Ethikreglements für schuldig befand.