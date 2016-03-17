FIFA begrüßt Entscheid des Brüsseler Appellationsgerichts zu Dritteigentum an wirtschaftlichen Spielerrechten

Die Berufungsklage von Doyen Sports Investments, des Vereins Seraing United der zweiten belgischen Division und der spanischen Profifussballliga (LPF) gegen die FIFA, die UEFA, den belgischen Fussballverband (URBSFA) und die FIFPro mit dem Begehren, die Durchsetzung des weltweiten Verbots von Dritteigentum an wirtschaftlichen Spielerrechten (TPO) vorläufig aufzuheben, wurde vom Brüsseler Appellationsgericht abgewiesen. .

Das FIFA-Exekutivkomitee hatte im Dezember 2014 ein TPO-Verbot verfügt, das in Art. 18ter des Reglements bezüglich Status und Transfer von Spielern geregelt ist .

In seinem am 10. März 2016 erlassenen Urteil stützte das Appellationsgericht die Einschätzung des erstinstanzlichen Gerichts in Brüssel, wonach die Kläger nicht hätten belegen können, dass das Verbot gegen EU-Recht verstoße. Das Appellationsgericht vermerkte u. a. die Undurchsichtigkeit von TPO, die fehlenden Kontrollen durch Aufsichtsbehörden, die Dimension dieses weltweiten Phänomens und die damit verbundenen Summen sowie das Umfeld, das Korruption und andere betrügerische Praktiken fördere. Aus diesen Gründen sah das Gericht keine Grundlage für eine Feststellung, wonach das TPO-Verbot prima facie gegen Wettbewerbsrecht verstoße.

Die FIFA fühlt sich angesichts dessen darin bestärkt, dass das TPO-Verbot rechtmäßig ist, das für den Schutz der Unabhängigkeit von Vereinen und Spielern sowie der Integrität von Spielen und Wettbewerben unabdingbar ist.

