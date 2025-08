Feierlicher Startschuss zum 100-Tage-Countdown bis zur FIFA U-20-Weltmeisterschaft™ in Indonesien

Heute fand im berühmten Gelora-Bung-Karno-Stadion in Jakarta eine grosse Feier zum Start des 100-Tage-Countdowns bis zur FIFA U-20-Weltmeisterschaft Indonesien 2023™ statt. Neben dem Nilpferd Bacuya als offizielles Turniermaskottchen und dem indonesischen U-20-Nationalteam waren auch der Präsident des indonesischen Fussballverbands (PSSI), Mochamad Iriawan, und der indische Sport- und Jugendminister, Zainudin Amali, zugegen, der die Arbeitsgruppe (INAFOC) leitet, die die Aufgaben und Leistungen des gastgebenden Landes koordiniert. Die Krönung dieser einmaligen Veranstaltung, die auf den Social-Media-Plattformen des LOC live übertragen wurde, war ein feierliches Elfmeterschiessen des PSSI-Präsidenten sowie des Sport- und Jugendministers gegen den indonesischen U-20-Nationaltorwart, Daffa Fasya Sukawijaya, zum Start des 100-Tage-Countdowns. In Indonesien stehen die Legenden von morgen im Rampenlicht. Die FIFA U-20-Weltmeisterschaft™ hat bereits Superstars wie Lionel Messi, Sergio Agüero, Paul Pogba und Erling Haaland hervorgebracht. Bei der diesjährigen Ausgabe, die vom 20. Mai bis zum 11. Juni in ganz Indonesien ausgetragen wird, sind insgesamt 24 Teams dabei, darunter der Gastgeber sowie die ehemaligen Weltmeister England und Frankreich. 14 Teilnehmer stehen bereits fest, während die Qualifikationswettbewerbe in der CONMEBOL, der CAF und der AFC noch laufen. Eine Übersicht der bereits qualifizierten Teams ist hier zu finden. Während die Spannung auf das erste grosse Fussballturnier in Indonesien weiter steigt, können Fans und Familien bereits hier ihr Interesse anmelden, um als Erste Informationen zu den Spieltickets und -paketen zu erhalten. Das beliebte Nilpferd Bacuya und das atemberaubende Erscheinungsbild des Turniers begeistern die gesamte indonesische Bevölkerung. So haben sich in den ersten zehn Tagen bereits über 100 000 Personen als ehrenamtliche Helfer für das Turnier beworben. „Die FIFA freut sich sehr, die U-20-WM im so fussballbegeisterten Indonesien zu organisieren“, betonte Jaime Yarza, Direktor der FIFA-Subdivision Turniere. „Die heutige Feier hat lebhaft vor Augen geführt, dass die Fussballstars von morgen bereits in 100 Tagen in Indonesien auflaufen werden,“ sagte PSSI-Präsident Mochamad Iriawan. „Der Countdown tickt bis zum Turnier, das dem Publikum die faszinierende Möglichkeit bietet, einige der grössten Talente des Fussballs vor ihrem Durchbruch zu entdecken.“ Informationen und Nachrichten zur FIFA U-20-Weltmeisterschaft Indonesien 2023™ sind auf der Turnierwebseite zu finden.