Erleben Sie das Abenteuer Ihres Lebens: FIFA Fan ID startet zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Kostenlos, individuell anpassbar und vollgepackt mit exklusivem Zugang zu Inhalten und Möglichkeiten – die FIFA Fan ID ist das unverzichtbare Fan-Andenken für jeden Ticketinhaber beim größten Sportereignis der Geschichte

Die physischen FIFA Fan ID-Karten sind bei jedem der 104 Spiele in allen 16 Stadien des Turniers zur Abholung verfügbar

Durch das kontaktlose Einlesen der Karte mit dem Smartphone erhalten Fans Zugang zu einem exklusiven digitalen Erlebnis, das unter anderem die Möglichkeit bietet, offizielles Merchandise zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ mit eigenen Inhalten sowie ausgewählten offiziellen Turnierbildern zu personalisieren

Da das Eröffnungsspiel am 11. Juni in Mexiko-Stadt, Mexiko, in weniger als drei Wochen stattfindet, geht der Countdown zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in die heiße Phase und die Vorfreude steigt. Achtundvierzig Nationen. Drei Gastgeberländer – Kanada, Mexiko und die Vereinigten Staaten. 104 Spiele in 16 Stadien. Und nun ein Schlüssel zu einer Welt voller exklusiver Inhalte und Möglichkeiten am Spieltag: die FIFA Fan ID.

Im Vorfeld des Turniers hat die FIFA die FIFA Fan ID eingeführt – eine kostenlose, physische Karte und ein Fan-Andenken, das jedem Ticketinhaber zur Verfügung steht, der die diesjährige FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ besucht. Die Karte ist weit mehr als ein Andenken; sie erschließt eine einzigartige digitale Umgebung voller offizieller Turnierinhalte, Prämien und Aktivierungen. Darüber hinaus ermöglicht sie es Fans, ihre eigenen Erinnerungen hochzuladen und personalisierte Fanartikel von ihrem Spieltag und Turniererlebnis zu erstellen.

Die FIFA Fan ID ist eine personalisierbare physische Karte, die Fans direkt nach dem Betreten eines der 16 Stadiongelände an den Fan-Informationsständen abholen können. Sobald die Fans im Besitz der Karte sind, können sie diese an ihr Smartphone halten, um ein umfangreiches und sich ständig weiterentwickelndes digitales Erlebnis freizuschalten, das exklusiv für den Inhaber entwickelt wurde.

FIFA-Präsident Gianni Infantino brachte die Idee der Initiative auf den Punkt: „Deine FIFA Fan ID ist dein Tor in eine ganze Welt voller exklusiver Inhalte, unvergesslicher Erlebnisse und Erinnerungen, die du behalten und teilen kannst. Trage deine FIFA Fan ID mit Stolz! Nutze sie bei jeder Gelegenheit und mache sie zu deinem persönlichen Begleiter. Genieße jede einzelne Sekunde.“

Sobald die Fans ihre Karte scannen, erhalten sie Zugang zu einer Reihe einzigartiger Funktionen, Inhalte und Möglichkeiten, darunter:

Augmented-Reality-Videobotschaften;

die exklusive Möglichkeit, offizielle Fanartikel mit eigenen Inhalten sowie einer Auswahl offizieller Turnierbilder zu personalisieren;

FIFA Rewards;

Stadioninformationen und Experten-Tipps für das ultimative Stadionerlebnis; und

und vieles mehr – mit neuen Inhalten, die während des gesamten Turniers regelmäßig hinzugefügt werden.

Fans werden dazu ermuntert, frühzeitig im Stadion zu sein und ihre FIFA Fan ID zu erkunden, bevor das Spiel beginnt, da während des gesamten Wettbewerbs einzigartige Inhalte und Erlebnisse exklusiv für Inhaber der FIFA Fan ID angeboten werden. Das Stadionerlebnis beginnt mindestens drei Stunden vor Anpfiff mit Live-Unterhaltung, Giveaways und verschiedenen Aktionen. Jeder Fan wird dazu ermuntert, sich bei seinem ersten Spielbesuch eine FIFA Fan ID abzuholen. Die Karte geht in ihren Besitz über und sie werden dazu aufgerufen, sie mit Stolz zu tragen und regelmäßig zu scannen – egal, ob sie gerade ein Spiel besuchen oder nicht –, um neue Inhalte zu entdecken. Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 verspricht, die bislang außergewöhnlichste WM aller Zeiten zu werden. Mehr als sechs Millionen Fans werden in den Stadien der drei Gastgeberländer erwartet, während weltweit weitere sechs Milliarden Menschen das Turnier verfolgen werden. Fans, die sich Tickets für die Spiele sichern möchten, können dies unter FIFA.com/tickets tun.