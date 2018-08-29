Ernennung eines Normalisierungskomitees in Ghana

Als Folge der jüngsten Sitzung zwischen der FIFA und Mitgliedern der Regierung Ghanas zusammen mit dem Leiter der FIFA/CAF-Anlaufstelle, die sich mit der Situation des ghanaischen Fussballverbands (GFA) befasst, sowie aufgrund des anschliessenden Beschlusses der ghanaischen Behörden, den Antrag auf Auflösung des GFA zurückzuziehen, beschloss der FIFA-Ratsausschuss am 27. August 2018, für den GFA ein Normalisierungskomitee einzusetzen. Der GFA wird folglich nicht suspendiert.

Das Normalisierungskomitee wurde mit folgenden Aufgaben betraut:

- Führung der Geschäfte des GFA und Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe nach deren Einsetzung durch die FIFA, die CAF und die ghanaische Regierung

- Überprüfung der GFA-Statuten und deren Angleichung an die Vorgaben der FIFA und der CAF, insbesondere von Art. 15 der FIFA-Statuten

- Einberufung und Durchführung von Wahlen für ein GFA-Exekutivkomitee auf der Grundlage der den Vorgaben der FIFA und der CAF angeglichenen GFA-Statuten

Das Normalisierungskomitee wird mit einer ausreichenden Anzahl Mitglieder besetzt, die von einer gemeinsamen FIFA/CAF-Delegation bestimmt werden, die so bald wie möglich nach Ghana entsandt wird. Alle Mitglieder des Normalisierungskomitees müssen die Wählbarkeitsprüfung bestehen, die von der FIFA-Prüfungskommission vorgenommen wird. Das Normalisierungskomitee wird als Wahlkommission walten. Kein Mitglied des Normalisierungskomitees ist damit für eines der offenen Ämter wählbar.